رجل من ملبورن يهدد بإشعال حرائق ويطالب بفدية خمسة ملايين دولار

ألقي القبض على رجل في شمال شرق ملبورن بعد محاولة ابتزاز بقيمة 5 ملايين دولار مرتبطة بحرائق الغابات.

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صورة أرشيفية Source: AAP / JONO SEARLE/AAPIMAGE

النقاط الرئيسية
  • الشرطة تلقي القبض على رجل في شمال شرق ملبورن بعد محاولة ابتزاز بقيمة 5 ملايين دولار
  • هدد الرجل بإشعال حرائق غابات في كوينزلاند ما لم يحصل على فدية مالية
  • تتبع المحققون الرسالة إلى فيكتوريا وفي الأسبوع الماضي تم تنفيذ أمر تفتيش في بندورا أفضى لإلقاء القبض على المتهم
قالت الشرطة إن الرجل البالغ من العمر 27 عاماً أرسل رسالة عبر الإنترنت إلى خدمة الطوارئ في كوينزلاند العام الماضي يطالب بدفع المبلغ الضخم بالعملة المشفرة في غضون ثلاثة أيام وإلا سيتم إشعال حريق.

وتتبع المحققون الرسالة إلى فيكتوريا، وفي الأسبوع الماضي، تم تنفيذ أمر تفتيش في بندورا، حيث صادرت الشرطة عدة مقتنيات منها جهازا كمبيوتر وهاتف.
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ولم يتم دفع أي أموال ولم يتم تنفيذ التهديد.

وتم احتجاز الرجل يوم الاثنين ووجهت إليه تهمة الابتزاز والتهديد بتعريض الحياة للخطر، والتهديد بتدمير وإتلاف الممتلكات، وحيازة المخدرات، وعدم تقديم معلومات بموجب أمر قضائي.
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نشر في: 28/02/2023 2:27pm, آخر تحديث: 28/02/2023 2:36pm
تقديم: Nassif Khoury
المصدر: AAP

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