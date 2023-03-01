القرض العقاري يقلق 70 بالمائة من الاستراليين: بحث جديد يكشف الطرق الناجحة لمواجهة ارتفاع الفائدة

النقاط الرئيسية 69 في المائة من المقترضين يشعرون بالقلق بشأن سداد أقساط الرهن العقاري

كان الآباء والأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 44 عامًا كانوا من اكثر الفئات تأثرا

45 في المائة فقط من الناس كانوا واثقين من أن دفعاتهم الان مناسبة

كشف تقرير صدر عن بنك AMP مطلع هذا الاسبوع ان 69 في المائة من المقترضين يشعرون بالقلق بشأن سداد أقساط الرهن العقاري مع استمرار الزيادات المتتالية في أسعار الفائدة





ويقول الوكيل العقاري تشاد عربيدهذه النسبة تشكل ارتفاعا بنسبة 5 في المائة في عدد أصحاب المنازل القلقين من ارتفاع الفائدة عن دراسة سابقة لبنك AMP في أكتوبر الماضي. وكان الآباء والأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 44 عامًا كانوا من اكثر الفئات تأثرا





وتبلغ نسبة الفائدة حاليًا 3.35 في المائة بعد أن رفع بنك الاحتياطي الأسترالي سعر الفائدة النقدي بنسبة 0.25 في المائة في الزيادة التاسعة على التوالي منذ العام الماضي.



ويشير عربيد الى ان البحث وجد أن غالبية المقترضين قد اتخذوا خطوات للتخفيف من تأثير ارتفاع أسعار الفائدة ، مع امتلاك 83 في المائة لمدخرات استعانوا بها لتغطية سداد الرهن العقاري لشهر إضافي. والى جانب خفض الإنفاق ، بدأ 54 في المائة وظائف اضافية لزيادة دخلهم



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ووجد بحث AMP Bank أن 45 في المائة فقط من الناس كانوا واثقين من أن دفعاتهم الان مناسبة ، وأن 49 في المائة يفكرون في إعادة التمويل مع بنك جديد في العام المقبل.





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