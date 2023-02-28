"أشعر بالسعادة عند مساعدة الناس والجميل رد العرفان" الناشطة حياة دوغان تعتز بتكريمها كإمرأة متميزة

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Project Coordinator Hayat Doughan

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يهدف مشروع "اعرف قصتي" إلى تكريم عشر نساء من أصول مهاجرة ولاجئة بضمنهن الناشطة والموظفة الاجتماعية السيد حياة دوغان.

Key Points
  • من ضمن النساء المكرمات الموظفة الاجتماعية ومنسقة مشاريع في مجلس الجاليات الاثنية في فيكتوريا حياة دوغان
  • يهدف مشروع "اعرف قصتي" إلى تكريم عشر نساء من أصول مهاجرة ولاجئة
  • وصلت السيدة حياة دوغان إلى أستراليا عام 1982 اي قبل حوالي 41 عاماً
أطلقت منظمة Wellsprings for Women مشروع "اعرف قصتي" Know my Story بتمويل من حكومة فيكتوريا. يهدف هذا المشروع إلى تكريم عشر نساء من أصول مهاجرة ولاجئة ممن ساهمن في مساعدة القادمين الجدد إلى أستراليا في عدة نواحي.
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ومن ضمن النساء المكرمات الموظفة الاجتماعية ومنسقة مشاريع في مجلس الجاليات الاثنية في فيكتوريا ECCV الناشطة الأسترالية من أصول لبنانية حياة دوغان التي أجرينا معها لقاءً عن المشروع ومساهمتها في مساعدة النساء وكبار السن والشباب.
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وقالت السيدة حياة دوغان، لبرنامج أستراليا اليوم، "تم اختياري للاضاءة على قصتي واعمالي وذلك بسبب تقديمي للعديد من الخدمات للجاليات المتنوعة هنا في أستراليا وكيف كانت تجربتي في أستراليا وكيف طورت نفسي من أجل مساعدة المجتمع".
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وأضافت "كانت الفكرة حلوة من قبل الحكومة لان نحن المغتربات نحتاج الى نعمل كثيرا مقارنة بالأستراليين العاديين حتى نثبت وجودنا وحتى يتم الاعتراف بنشاطاتنا وخاصة امرأة مسلمة وترتدي الحجاب."
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وتابعت الناشطة حياة دوغان "أشعر بالسعادة عندما أساعد الناس والحلو ان الناس تقدر هذا الشيء."
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ووصلت السيدة حياة دوغان إلى أستراليا عام 1982 اي قبل حوالي 41 عاما. قضت أغلب سنوات عمرها في استراليا. "كان التغيير صعباً جدا لاننا تركنا لبنان بعد الحرب الأهلية. كان عمر أبني ستة أشهر عندما وصلت الى أستراليا. وفكرنا بمستقبل أبني فكان الأفضل لنا ان نأتي إلى أستراليا". 

"نصيحتي للنساء القادمات الى أستراليا هي التمتع بالحياة وانجاز الكثير بعمر الخمسين. أجعلي من عمر الخمسين بداية جديدة والتفكير بأنفسنا والتفكير بالأشياء التي أجلناهه من أجل تكريس وقتنا للعائلة."

المزيد في التدوين الصوتي اعلاه

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