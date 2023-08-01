مغامر فرنسي يسقط من الطابق الـ68 لأحد المباني الشاهقة. فما الذي حدث؟

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ريمي لوسيدي أثناء تسلقه أحد المباني الشاهقة Credit: Instagram

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نقدم لكم فقرة المنوعات من برنامج Good Morning Australia التي تحمل إليكم بعض الأخبار والمواضيع الخفيفة.

توفي مغامر فرنسي اشتهر بتسلقه المباني الشاهقة بعد سقوطه من الطابق الـ68 لإحدى البنايات السكنية في هونغ كونغ.

كان ريمي لوسيدي الذي يبلغ من العمر 30 عاما والمعروف باسم "ريمي إينيغما" يتسلق مجمع برج تريغونتر الواقع في منطقة "بيك" حسب ما ذكرت صحيفة "نيويورك بوست" الأميركية.

وقد لقي المغامر حتفه على الفور في موقع الحادث.

تحدثت بترا طوق الهندي وفارس حسن عن هذا الموضوع في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.

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