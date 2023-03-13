جمعية بلاد الرافدين الثقافية الأسترالية تناقش قضاياالصحة والتعليم والتوظيف

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Ilham Dawoud

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تُقيم جمعية بلاد الرافدين الثقافية الأسترالية العديد من النشاطات والفعاليات المجتمعية بمشاركة جاليات متعددة. وتهدف الجمعية إلى لم شمل الجميع وتعزيز الانسجام بين كل مجموعة بلاد الرافدين التي تضم العراق وأجزاء من تركيا وايران وسوريا.

Key Points
  • هدف الجمعية إلى لم شمل الجميع وتعزيز الانسجام بين كل مجموعة بلاد الرافدين التي تضم العراق وأجزاء من تركيا وايران وسوريا
  • تأسست جمعية بلاد الرافدين الثقافية الأسترالية عام 2019 وهي جمعية غير ربحية تتواصل مع منظمات متعددة لمناقشة قضايا مهمة مثل التوظيف وأمور الصحة والتعليم
  • كما تساعد الجمعية أبناء بلاد الرافدين في خارج أستراليا والتواصل مع الجهات المعنية لتسليط الضوءعلى قضايا مهمة
تأسست جمعية بلاد الرافدين الثقافية الأسترالية عام 2019 وهي جمعية غير ربحية تتواصل مع منظمات متعددة لمناقشة قضايا مهمة مثل التوظيف وأمور الصحة والتعليم. كما وأقامت الجمعية الأسبوع الماضي فعالية بمناسبة يوم المرأة العالمي وتخطط لمشاريع ومؤتمرات مستقبلية أخرى.

وقالت السيدة الهام داوود رئيسة الجمعية، لبرنامج أستراليا اليوم، إن "جمعية بلاد الرافدين الثقافية الأسترالية تناقش قضايا الصحة والتعليم والتوظيف. كما تساعد الجمعية أبناء بلاد الرافدين في خارج أستراليا والتواصل مع الجهات المعنية لتسليط الضوءعلى قضايا مهمة."
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وأضافت أن الجمعية تأسست سنة 2019 وهدفها جمع الأستراليين أو المقيمين المنحدرين من بلاد الرافدين التي تضم العراق وأجزاء من تركيا وايرانوسوريا. وان هذه الأرض هي أرض الحضارات منذ آلاف السنين. وتضم أديان قديمة وعريقة مثل الاسلاميةوالمسيحية والصابئة الايزيدية.

وجاءت فكرة تأسيس الجمعية من قبل السيد بشار حنا "وتداولنا في ما بيننا أفكار التأسيس".
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من أهم أهداف الجمعية، بحسب السيدة الهام داوود هو لم شمل الجميع وتعزيز الانسجام بين كل مجموعة بلاد الرافدين بغض النظرعن أصولهم الحضارية أو معتقداتهم الدينية وتقديم انجازاتهم كمجموعة موحدة من بلاد الرافدين الى المجتمع الأسترالي.

وتابعت "من أهدافنا الأخرى الحفاظ على فنون بلاد الرافدين والتعاون مع المنظمات المجتمعية الأخرى لمعالجة بعض العوامل الاجتماعية والثقافية الكامنة والتي تؤثر على التوظيف والصحة والتعليم والتي نناقشها بشفافية ونعرضها على الجهات الأسترالية المختصة. وأيضا قدمنا الكثير من النشاطات والفعاليات التربوية."


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