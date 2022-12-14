أس بي أس عربي۲٤

"من الارتفاع الجنوني الى الهبوط السريع": لماذا تأرجح سوق العقارات الاسترالي بين نقيضين في 2022؟

أس بي أس عربي۲٤

"من الارتفاع الجنوني الى الهبوط السريع": كيف تأرجح سوق العقارات الاسترالي بين نقيضين في 2022؟

"من الارتفاع الجنوني الى الهبوط السريع": كيف تأرجح سوق العقارات الاسترالي بين نقيضين في 2022؟ Source: AAP

احصل على تطبيق SBS Radio

طرق أخرى للاستماع

نشر في: 14/12/2022 6:36pm
By Hana Yassin
تقديم: Hana Yassin, Iman Riman
المصدر: SBS

قيمة السوق الاسكانية في استراليا قد انخفض خلال هذا العام من 9.6 الى 9.4 مليار

نشر في: 14/12/2022 6:36pm
By Hana Yassin
تقديم: Hana Yassin, Iman Riman
المصدر: SBS
النقاط الرئيسية
  • "السوق شهد في بداية العام ارتفاعا جنونيا بلغ 28 بالمائة لينحدر بشكل سريع في الاشهر التالية"
  • ابرز اسباب هذا التحول هي ارتفاع نسبة الفائدة وارتفاع معدل التضخم بالاضافة الى اتخفاض ثقة المستهلك في السوق العقارية
  • على شهد سوق الايجارات ايضا "ارتفاعا كبيرا في الاسعار بلغ ما بين 10-12 بالمائة
مع اقتراب العام 2022 على نهايته، تبدو ملامح سوق العقارات الاسترالي مختلفة بشكل كبير اليوم عما كانت عليه بداية هذا العام. فالسنة الموشكة على الانتهاء بدأت بأسعار مرتفعة للمنازل وانخفاض غير مسبوق لسعر الفائدة. في حين ان الصورة اليوم قد تبدلت، فالاسعار قد انخفضت وسعر الفائدة ارتفع لثمانية اشهر متعاقبة.

ويقول الوكيل العقاري تشاد عربيد ان "السوق شهد في بداية العام ارتفاعا جنونيا بلغ 28 بالمائة لينحدر بشكل سريع في الاشهر التالية"

واضاف عربيد ان ابرز اسباب هذا التحول هي:
· ارتفاع نسبة الفائدة ل8 اشهر متتالية
· ارتفاع معدل التضخم
· اتخفاض ثقة المستهلك في السوق العقارية
· انخفاض القدرة الشرائية حول البلاد

اقرأ المزيد

ريم شاغوري: "حلمي بالإبداع وإنشاء مشروعي منذ الصغر حققته في أستراليا"

ويوضح عربيد ان قيمة السوق الاسكانية قد انخفض خلال هذا العام من 9.6 الى 9.4 مليار. واشار عربيد الى ان السوق في الحقيقة "لم يكن سوقا واحد بل تباينت بحسب سعر المنزل والمنطقة"

اقرأ المزيد

لأول مرة منذ 20 عامًا: الأستراليون أكثر مرضا


وسلط الوكيل العقاري تشاد عربيد الضوء على سوق الايجارات الذي شهد ايضا "ارتفاعا كبيرا في الاسعار بلغ 10-12 بالمائة هذا العام وانخفاضا تاريخيا في نسبة المنازل المتوفرة" واعتبر عربيد ان هذا يشير الى ان الرسالة الواضحة من هذا الوضع "انه لا توجد منازل كافية" لايفاء حاجة المستأجر والمشتري على حد سواء

استمعوا الى حلقة هذا الاسبوع من بودكاست عالم العقارات مع تشاد عربيد في الرابط الصوتي أعلاه

هل أعجبكم المقال؟ استمعوا لبرنامج "أستراليا اليوم" من الاثنين إلى الجمعة من الساعة الثالثة بعد الظهر إلى السادسة مساءً بتوقيت الساحل الشرقي لأستراليا عبر الراديو الرقمي وتطبيق Radio SBS المتاح مجاناً على 
أبل 

أكملوا الحوار على حساباتنا على 
فيسبوك 
و
تويتر 
و
انستغرام.



شارك

Latest podcast episodes

class

طلاب أستراليا "من بين الأسوأ في العالم" لناحية الانضباط في الصف

News

نشرة أخبار المساء 14/12/2022

Fundraising for Jezeen invitation.jpg

"من الاغتراب لدعم الوطن الأم": مبادرة عائلة لبنانية بإفطار لجمع تبرعات لـ 180 عائلة في "جزين"

XMas family photo.jpg

"أكلنا الثلج والخبز لنبقى أحياء": كيف تمكنت هذه العائلة من تخطي مشقات الهجرة إلى أستراليا؟