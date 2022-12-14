"من الارتفاع الجنوني الى الهبوط السريع": لماذا تأرجح سوق العقارات الاسترالي بين نقيضين في 2022؟

النقاط الرئيسية "السوق شهد في بداية العام ارتفاعا جنونيا بلغ 28 بالمائة لينحدر بشكل سريع في الاشهر التالية"

ابرز اسباب هذا التحول هي ارتفاع نسبة الفائدة وارتفاع معدل التضخم بالاضافة الى اتخفاض ثقة المستهلك في السوق العقارية

على شهد سوق الايجارات ايضا "ارتفاعا كبيرا في الاسعار بلغ ما بين 10-12 بالمائة

مع اقتراب العام 2022 على نهايته، تبدو ملامح سوق العقارات الاسترالي مختلفة بشكل كبير اليوم عما كانت عليه بداية هذا العام. فالسنة الموشكة على الانتهاء بدأت بأسعار مرتفعة للمنازل وانخفاض غير مسبوق لسعر الفائدة. في حين ان الصورة اليوم قد تبدلت، فالاسعار قد انخفضت وسعر الفائدة ارتفع لثمانية اشهر متعاقبة.





ويقول الوكيل العقاري تشاد عربيد ان "السوق شهد في بداية العام ارتفاعا جنونيا بلغ 28 بالمائة لينحدر بشكل سريع في الاشهر التالية"





واضاف عربيد ان ابرز اسباب هذا التحول هي:



· ارتفاع نسبة الفائدة ل8 اشهر متتالية



· ارتفاع معدل التضخم



· اتخفاض ثقة المستهلك في السوق العقارية



· انخفاض القدرة الشرائية حول البلاد





ويوضح عربيد ان قيمة السوق الاسكانية قد انخفض خلال هذا العام من 9.6 الى 9.4 مليار. واشار عربيد الى ان السوق في الحقيقة "لم يكن سوقا واحد بل تباينت بحسب سعر المنزل والمنطقة"





اقرأ المزيد لأول مرة منذ 20 عامًا: الأستراليون أكثر مرضا





وسلط الوكيل العقاري تشاد عربيد الضوء على سوق الايجارات الذي شهد ايضا "ارتفاعا كبيرا في الاسعار بلغ 10-12 بالمائة هذا العام وانخفاضا تاريخيا في نسبة المنازل المتوفرة" واعتبر عربيد ان هذا يشير الى ان الرسالة الواضحة من هذا الوضع "انه لا توجد منازل كافية" لايفاء حاجة المستأجر والمشتري على حد سواء





استمعوا الى حلقة هذا الاسبوع من بودكاست عالم العقارات مع تشاد عربيد في الرابط الصوتي أعلاه





هل أعجبكم المقال؟ استمعوا لبرنامج "أستراليا اليوم" من الاثنين إلى الجمعة من الساعة الثالثة بعد الظهر إلى السادسة مساءً بتوقيت الساحل الشرقي لأستراليا عبر الراديو الرقمي وتطبيق Radio SBS المتاح مجاناً على أبل

