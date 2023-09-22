من الكتاب الى الواقع : كيف يتعرف الطالب على عالم العمل من خلال الخبرة المهنية؟

ويتم تنظيم فرص العمل وفقًا لسياسة التعلم في مكان العمل لطلاب المرحلة الثانوية وفق القواعد المتعلقة بمواضع الخبرة العملية.





كيف يتعرف الطالب على عالم العمل من خلال الخبرة المهنية؟ ما الذي يكتسبه من مهارات وكيف يجسد كل المكتسبات التروية في خبرة مهنية على ارض الواقع؟





الاجابة مع مالك مكتب عقاري والناشط المجتمعي السيد إيلي كلثوم رحمة الذي يفتح الباب أمام الطالب لتجربة العمل هذه في مؤسسته.





كل التفاصيل في الملف الصوتي المرفق بالصورة أعلاه.





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