من الكتاب الى الواقع : كيف يتعرف الطالب على عالم العمل من خلال الخبرة المهنية؟

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Source: AAP / AAP Image/Dan Peled

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يتميز المنهج التربوي في استراليا بالخبرة المهنية في المرحلة الثانوية والتي تؤهل الطالب على تطوير مهارات الاستعداد للعمل ومعرفة المزيد حول طبيعة أماكن العمل المختلفة. تحتاج وظائف الخبرة في العمل إلى موافقة المدرسة وهي غير مدفوعة الأجر، وعادة ما تستمر من أسبوع إلى أسبوعين.

ويتم تنظيم فرص العمل وفقًا لسياسة التعلم في مكان العمل لطلاب المرحلة الثانوية وفق القواعد المتعلقة بمواضع الخبرة العملية.

كيف يتعرف الطالب على عالم العمل من خلال الخبرة المهنية؟ ما الذي يكتسبه من مهارات وكيف يجسد كل المكتسبات التروية في خبرة مهنية على ارض الواقع؟

الاجابة مع مالك مكتب عقاري والناشط المجتمعي السيد إيلي كلثوم رحمة الذي يفتح الباب أمام الطالب لتجربة العمل هذه في مؤسسته.

كل التفاصيل في الملف الصوتي المرفق بالصورة أعلاه.

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