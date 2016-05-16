النقاط الرئيسية حملة "معاً لمواجهة أضرار القمار" تستهدف المدمنين

أطلقت مؤسسة Arabic Welfare اليوم الاثنين حملة توعية بعنوان "معا لمواجهة أضرار القمار" وذلك بمناسبة أسبوع التوعية بمضار القمار

تعتبر المقامرة للكثيرين نوعا من أنواع التسلية، وشيئا عابرا يقومون به من حين لآخر. لكن عندما تتكرر بشكل منتظم، وتبدأ باحتلال مكان مهم من حياة الانسان، تبدأ بالتحول إلى مشكلة وإدمان مضر

أطلقت مؤسسة Arabic Welfare اليوم الاثنين حملة توعية بعنوان "معا لمواجهة أضرار القمار" وذلك بمناسبة أسبوع التوعية بمضار القمار Gambling Harm Awareness Week الذي بدأ اليوم في السابع عشر من تشرين الأول أكتوبر ويستمر لغاية الثالث والعشرين من الشهر ذاته.



LISTEN TO أسبوع التوعية بمخاطر المقامرة SBS Arabic24 16/05/2016 07:08 Play

وذكر مركز بحوث مكافحة المقامرة الأسترالي أن أستراليا تأتي في مرتبة متقدمة على قائمة الدول الأكثر إنفاقا على المقامرة، وفيها ما يزيد على 196 ألف جهاز قمار نصفها في ولاية نيو ساوث ويلز. ويصل معدل ما يصرفه المقامر الواحد في أستراليا إلى 20 ألف دولار سنويا.





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وأظهرت الإحصائيات الحديثة زيادة في المقامرة عبر الإنترنت منذ بدء جائحة كوفيد-19، فيما أشارت دراسة لمؤسسة AlphaBeta إن المقامرة على الإنترنت ارتفعت بنسبة 67% خلال العام الماضي. وعزت الدراسة أسباب الارتفاع إلى مشاعر العزلة والملل المرتبطة بقيود كورونا والتي



من شأنها أن تدفع البعض للجوء الى القمار للتخفيف من تلك المشاعر السلبية.



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وقالت الست رولا أبو غزالة وهي مسؤولة هذه الحملة في مؤسسة Arabic Welfare إن مؤسسة Arabic Welfare هي مؤسسة غير ربحية مخصصة للجالية العربية من مختلف البلدان سواء من القادمين الجدد أو لاجئين او مهاجرين ونقدم لهم الخدمات المختلفة."





وأضافت لبرنامج استرالي اليوم "حملة معا لمواجهة القمار هي حملة لنشر التوعية بأضرار القمار والتشجيع عن الحديث عن اضراره وخاصة ان هذا الموضوع هو حساس جدا بالنسبة للجالية العربية. نشجع الناس على الحديث عن هذاالموضوع من أجل طلب المساعدة".





وتابعت رولا أبو غزالة "اهم شيء نقوم به عندما نتحدث عن هذا الموضوع هو بناء علاقة من الاحترام والخصوصية مع المدمن من اجل اخباره نحن هنا من اجل المساعدة."





وتعتبر المقامرة للكثيرين نوعا من أنواع التسلية، وشيئا عابرا يقومون به من حين لآخر. لكن عندما تتكرر بشكل منتظم، وتبدأ باحتلال مكان مهم من حياة الانسان، تبدأ بالتحول إلى مشكلة وإدمان مضر.





وتتحول المقامرة إلى إدمان خطير أيضا عندما لا يعود الشخص قادرا على وضع حد للمبلغ المالي الذي يقامر به، أو للوقت الذي يقضيه في المقامرة.





ويمكن لهذا الإدمان أن ينغص على الشخص المقامر علاقاته وعملَه. ويمكنه أيضا أن يؤدي إلى مشاكل نفسية وفقدان السيطرة. وبحسب الاحصائيات فإن ما يقارب 1% من الاستراليين البالغين يعتبرون من المدمنين على القمار المؤذي.





وكانت مؤسسة Arabic Welfare قد أطلقت في وقت سابق برنامج "قوة" الذي أطلق ضمن حملة كفى هدراً للنقود يستهدف الجالية العربية وبالأخص المدمنين على المقامرة من أجل مساعدتهم للتخلص من ادمانهم.





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