"مصائب ورعب": أسترالية غزاوية عالقة عند معبر رفح تروي قصتها

EGYPT ISRAEL PALESTINIANS GAZA CONFLICT

epa10923644 A truck, part of a humanitarian aid convoy for the Gaza Strip, is parked outside the Rafah border gate, Egypt, 17 October 2023. As international mediators continue to push for the passage of aid into Gaza and the exit of foreign nationals fleeing the conflict, from it, Egypt's border crossing with the Gaza Strip in Rafah remained closed on 16 October, with the international aid convoys mostly stationed in the town of Arish some 50km away from Rafah. EPA/STRINGER Source: EPA / STRINGER/EPA

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عدد الأستراليين العالقين في غزة يصل إلى 45 شخصاً من بينهم أم رامي المبيض التي توجهت إلى هناك قبل اندلاع الحرب بثلاثة أيام لتقضي وقتهاً مع والدتها المريضة.

قال نائب رئيس الوزراء ريتشارد مارلس إن الحكومة تعمل مع دول أخرى على إنشاء ممرات إنسانية لكن الوضع لا يزال "صعبًا للغاية". وأكد مارلس أن عدد الأستراليين المعروف أنهم محاصرون في غزة قد تضاعف بين عشية وضحاها ليصل إلى 45 بينما تستعد القوات الإسرائيلية لشن غزو بري على الأراضي المحاصرة.

وتابع في حديث لشبكة ABC: "نعمل جاهدين لإيجاد طرق، يمكننا من خلالها نقل هؤلاء الأستراليين إلى بر الأمان".

وقامت قوات الدفاع الإسرائيلية بحشد قواتها بالقرب من حدود غزة بعد إصدار أمر إخلاء لسكان النصف الشمالي المكتظ بالسكان من القطاع.

وألقى سفير إسرائيل لدى أستراليا، أمير ميمون، كلمة أمام البرلمان قائلاً إن إسرائيل "مصممة على الفوز" في حربها ضد حركة حماس الفلسطينية.

وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية، بيني وونغ، يوم الاثنين، إن الحكومة الأسترالية ساعدت حوالي 1200 مواطن أسترالي على مغادرة إسرائيل منذ بدء الصراع.

لكن الجهود المبذولة لإخراج الفلسطينيين الأستراليين من غزة كانت أقل نجاحا، حيث قال البعض إنهم لم يتمكنوا من الوصول إلى حافلات الإنقاذ إلى الأردن.

استمعوا إلى قصة أم رامي المبيض العالقة حالياً قرب معبر رفح وغير القادرة على العودة إلى أستراليا.

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