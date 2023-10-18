"مصائب ورعب": أسترالية غزاوية عالقة عند معبر رفح تروي قصتها

قال نائب رئيس الوزراء ريتشارد مارلس إن الحكومة تعمل مع دول أخرى على إنشاء ممرات إنسانية لكن الوضع لا يزال "صعبًا للغاية". وأكد مارلس أن عدد الأستراليين المعروف أنهم محاصرون في غزة قد تضاعف بين عشية وضحاها ليصل إلى 45 بينما تستعد القوات الإسرائيلية لشن غزو بري على الأراضي المحاصرة.





وتابع في حديث لشبكة ABC: "نعمل جاهدين لإيجاد طرق، يمكننا من خلالها نقل هؤلاء الأستراليين إلى بر الأمان".





وقامت قوات الدفاع الإسرائيلية بحشد قواتها بالقرب من حدود غزة بعد إصدار أمر إخلاء لسكان النصف الشمالي المكتظ بالسكان من القطاع.





وألقى سفير إسرائيل لدى أستراليا، أمير ميمون، كلمة أمام البرلمان قائلاً إن إسرائيل "مصممة على الفوز" في حربها ضد حركة حماس الفلسطينية.





وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية، بيني وونغ، يوم الاثنين، إن الحكومة الأسترالية ساعدت حوالي 1200 مواطن أسترالي على مغادرة إسرائيل منذ بدء الصراع.





لكن الجهود المبذولة لإخراج الفلسطينيين الأستراليين من غزة كانت أقل نجاحا، حيث قال البعض إنهم لم يتمكنوا من الوصول إلى حافلات الإنقاذ إلى الأردن.





استمعوا إلى قصة أم رامي المبيض العالقة حالياً قرب معبر رفح وغير القادرة على العودة إلى أستراليا.



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