"تذكر من أنت وعُد من حيثُ أتيت": موقف تعرض له الإعلامي علي البهنساوي في سيدني

Ali photo.png

على البهنساوي

احصل على تطبيق SBS Audio

طرق أخرى للاستماع

"عد من حيث أتيت" جملة تحمل بين كلماتها مشاعر عدم الترحيب ويستخدمها البعض في أستراليا في مواقف تدل على العنصرية والتمييز.

علي البهنساوي إعلامي أسترالي من أصل مصري يعمل في قناة SBS كمذيع للنشرة الإخبارية باللغة العربية. ويقيم في أستراليا منذ حوالي خمس سنوات. تعرض علي البهنساوي هذا الأسبوع لموقف كان من المفترض أن يكون عاديا لكن ردة فعل الشخص المقابل كانت صادمة.
ويقول علي البهنساوي إنه شعور غريب أن يُشعرك أحدهم بأنك شخص غير مرحب به.

يروي علي البهنساوي الحادثة التي حصلت معه منذ يومين في أحد شوارع مدينة سيدني فيقول:

"كنت موجودا في مكان عام في سيدني عندما وجه لي شخص هذه الجملة وقال: "تذكر من أنت وعد من حيث أتيت".

ويقول علي إنه شعر بالحزن وبالضيق من هذا التعبير ولم يعرف بماذا يرد.

"شعرت بالحزن وبالضيق من هذا التعبير لكني تضايقت أيضا من ردة فعلي، رغم أنني أعرف أن هذه المواقف تحصل وقد تعرضت لموقف سابق مشابه أيضا، لكن يبقى شعورا صعبا أن يقول لك أحد الاشخاص أنك إنسان غير مرحب به".
تذكر من أنت وعد من حيث أتيت
ويقول علي إن الحادث بدأ عندما طلب من رجل معه كلاب أن يسحب الكلاب إلى ناحيته لأن الحبل الذي يربط به أحد الكلاب قد بدأ يلتف حول رجل علي ويمنعه من المرور. لكن الرجل بمجرد سماعه لما قاله علي، تفوه بعبارة:

"تذكر من أنت وعد من حيث أتيت".

 ويقول علي إنه تفاجأ جدا بهذا الرد.

"كنت اتخيل أن يكون هناك نوع من النقاش حول أحقية المرور مثلا، فدهشت وكانت ردة فعلي أني قلت له أنه شخص غير مؤدب ومشيت لأني شعرت ان الموقف سيتفاقم ويحصل اشتباك لفظي لو بقيت وهذا شيء لا أفضله".
اشتباكك مع شخص غاوي مشاكل لن يؤدي الى شيء مفيد لكن الاشتباك مع القضية نفسها والتعامل مع القضية يؤدي الى شيء مفيد
ويستنتج علي أن الرجل عندما سمع لهجته عرف أنه مهاجر إلى أستراليا فهل نقل الحديث من مستواه العادي الى مستوى عنصري.

"أعتقد أن لهجتي، انا رجل مصري ولدي لهجة واضحة في الانجليزية مما أوضح لهذا الشخص أنني لم أنشأ في بلد ناطق باللغة الإنجليزية فشعر ووكأنه ليس من حقي أن اشاركه الطريق".

ويقول علي البهنساوي إنه وبعد بحثه عن حالات كهذه وجد أن أفضل طريقة للتعامل معها هو عدم "الاشتباك مع أشخاص من هذا النوع لا يفيد معهم النقاش المنطقي".

وأضاف: "العنصرية لا تهزم بالشتائم و القبضات، إنما تهزم بالمقاومة الهادئة والتوعية الهادئة ومكافحة العنصرية بشكل أوسع".
Senators Mehreen Faruqi, Jacqui Lambie and Pauline Hanson have reacted to each other's views on the Queen's death in fiery commentary on TwitterAAP.jpeg
وسياسيا انضمت السناتور جاكي لامبي إلى بولين هانسون في هجوم على نائبة زعيم حزب الخضر ماهرين فاروقي بعدما أسمت الملكة الراحلة اليزابيث ب زعيمة امبراطورية عنصرية.

فلقد أدانت لامبي تصريحات فاروقي واعتبرها "تصريحات مؤذية للغاية" وقالت إنه من الخطأ الفادح أن تتهم فاروقي أي شخص يحترم الملكة ويحزن عليها بأنه شخص عنصري.

وجاءت تصريحات لامبي، بعدما ردت زعيمة حزب أمة واحدة السناتور بولين هانسون على تغريدة فاروقي، داعية إياها الى العودة من حيث أتت، إلى باكستان. مستخدمة لغة قاسية.

وقالت السيناتور هانسون إنها تشعر بالذهول والاشمئزاز من موقف السناتور فاروقي ، واتهمتها بأنها غير راضية عن أستراليا ، على الرغم من استغلال الفرص المتاحة لها.

وكتبت هانسون على تويتر قائلة "لقد حصلت على الجنسية واشتريت عدة منازل وحصلت على وظيفة في البرلمان. من الواضح أنك لست سعيدة ، لذا فاحزمي حقائبك وعودي إلى باكستان".

استمعوا إلى اللقاء كاملا في المدونة الصوتية في أعلى الصفحة.

هل أعجبكم المقال؟ استمعوا لبرنامج "أستراليا اليوم" من الاثنين إلى الجمعة من الساعة الثالثة بعد الظهر إلى السادسة مساءً بتوقيت الساحل الشرقي لأستراليا عبر الراديو الرقمي وتطبيق Radio SBS المتاح مجاناً على 
أبل 
و
أندرويد.


أكملوا الحوار على حساباتنا على 
فيسبوك 
و
تويتر 
و
انستغرام.
شارك

الأكثر متابعة

Two woman sitting at a doctor's surgery and a man walking through with a walking stick

حوافز مالية للأطباء لدعم نظام Bulk Billing. فهل تصبح زيارة الطبيب أقل كلفة؟

06:45
MicrosoftTeams-image (6).png

من هو معتز عزايزة وكيف أصبح من مشاهير مواقع التواصل؟ (الفيديو بالداخل)

18:16
Candle.jpg

'جئنا لنضيء شمعة في العتمة التي يعيشها العالم': مظاهرات في أستراليا مؤيدة لطرفي النزاع في الشرق الأوسط

05:28
CBS, CW And Showtime 2015 Summer TCA Party

وفاة نجم مسلسل 'فرينذز' ماثيو بيري غرقاً في منزله

12:20
Gaza 2023

'غزة رجعت إلى العصر الحجري ورائحة الموت في كل مكان': فلسطيني فقد 13 شخصا من أفراد عائلته يناشد العالم

32:38
Alan 3.png

Alan went from cleaning windows to owning a Michelin Star restaurant. Find out how

12:27
Gregor.png

سوري هاجر بعمر الستين: 'شعرت بقشعريرة فرح عند وصولي لملبورن'

Naca Feature, inflation, interest rates,

وزير الخزانة والمعارضة يتبادلان الاتهامات بشأن التضخم في أستراليا

Latest podcast episodes

Gaza 2023

"غزة رجعت إلى العصر الحجري ورائحة الموت في كل مكان": فلسطيني فقد 13 شخصا من أفراد عائلته يناشد العالم

Financial advisor with couple explaining options

تعرفوا على الحلول عند تعثركم في سداد قرضكم الشخصي من أحد بنوك أستراليا؟

Ali's Wedding

أس بي أس تقدم لكم باقة من الأفلام والمسلسلات والوثائقيات باللغة العربية في شهر نوفمبر

Road rule

خطة لجعل نيو ساوث ويلز خالية من حوادث الطرق بحلول عام 2050