"مسيرة قداسة وانفتاح": 50 عاماً على تأسيس الأبرشية المارونية في أستراليا

النقاط الرئيسية بدأت هجرة الموارنة لأستراليا بدأت في منتصف القرن التاسع عشر وفي 1897 تم تأسيس أول كنيسة للموارنة وهي كنيسة مار مارون في ريد فيرن.

تحل رسمياً الذكرى الخمسين لتأسيس الأبرشية المارونية في أستراليا في التاسع من شباط فبراير هذا العام، وهو يصادف في عيد مار مارون، الأب الروحي للموارنة في العالم.

وتبلغ سنة اليوبيل ذروتها بزيارة يقوم بها إلى أستراليا في شهر أيلول سبتمبر 2023 صاحب الغبطة والنيافة البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للموارنة.

تحل رسمياً الذكرى الخمسين لتأسيس الأبرشية المارونية في أستراليا في التاسع من شباط فبراير هذا العام، وهو يصادف في عيد مار مارون، الأب الروحي للموارنة في العالم.





تتحدث سيادة المطران أنطوان-شربل طربيه، راعي الأبرشية المارونية الكاثوليكية في أستراليا ونيوزيلندا وأوقيانيا، إلى برنامج Good Morning Australia عن هذه المناسبة الهامة فقال: "هجرة الموارنة بدأت لأستراليا في منتصف القرن التاسع عشر. في 1897 تم تأسيس أول كنيسة للموارنة كنيسة مار مارون في ريد فيرن."





واعتبر طربيه عام 1973 "حدثاً تاريخياً" للكنيسة المارونية عندما عين قداسة البابا اول مطران ماروني في أستراليا نظراً لتوسع الجالية المارونية وازدياد الحاجات الرعوية.





وتابع قائلاً: "كان هناك فصل جديد في تاريخ الكنيسة وأصبح للموارنة مرجعية كنيسة وقبل ذلك كانوا يعودون الى الكنيسة الكاثوليكية الرومانية في استراليا. يبقى التعاون لأن الكنيسة الكاثوليكية الأخت الكبرى للكنائس المشرقية."



Bishop Antoine-Charbel Tarabay, the first Maronite Archbishop of Australia, New Zealand, and the other countries of Oceania. Credit: Bishop Antoine-Charbel Tarabay

أصبح هناك اليوم تنظيم أفضل لوجود الموارنة الرعوي وتخطيط لإنشاء كنائس جديدة.

تجدر الإشارة إلى أنه تم توسيع أبرشية أستراليا المارونية في عام 2021 لتشمل نيوزيلندا واوقيانيا. وهذا العام ستحمل الاحتفالات طابعاً مميزاً عبر العديد من الفعاليات الثقافية والدينية والاجتماعية لزيادة الوعي بتراث أستراليا المتنوع والمتعدد الثقافات.





اليوم وبعد 50 عاماً على إنشاء الأبرشية، كيف ينظر سيادة المطران إلى تاريخ الهجرة المارونية؟ "حمل المهاجرون الموارنة أحلامهم بحياة جديد. اللبناني طموح وهناك خصوصية للموارنة بعشقهم للحرية والمغامرة. حملوا ايمانهم معهم بالطبع، حملوا روحانية قنوبين وقديشا إلى أستراليا."





وتبلغ سنة اليوبيل ذروتها بزيارة يقوم بها إلى أستراليا في شهر أيلول سبتمبر 2023 صاحب الغبطة والنيافة البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للموارنة.





ويرى طربيه ان القداس الاحتفالي للراعي في 24 أيلول سيكون فرصة للوحدة والتلاقي: " صاحب الغبطة يبقى رمز الكنيسة المارونية ووحدتها وروحانيتها ورمز اتحاد الموارنة مقيمين ومنتشرين. سيكون القداس في استاد هومبوش تاريخياً في هذه المرحلة لنبدأ 50 عاماً جديدا بالروحية السريانية الانطاكية. حضوره يخلق حركة روحية في الجالية ونشاط نظرا لمواقفه ورؤاه الوطنية الجامعة."





استمعوا إلى المقابلة مع سيادة المطران أنطوان-شربل طربيه في التدوين الصوتي أعلى الصفحة.



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