بشرى سارّة لمن يحتفظون بمدخرات في حساباتهم البنكية الأسترالية

يستمر سعر الفائدة بالارتفاع في أستراليا، حيث وصلت النسبة الجديدة إلى 3.1%. ويرى المحلل الاقتصادي عبدالله عبدالله لمحة إيجابية في هذا الارتفاع المستمر، تخص مدخرات الأستراليين في البنوك.





جميع المعلومات الواردة في هذه الحلقة هي على سبيل المعلومات العامة فقط وليست نصيحة خاصة.





ويقول عبدالله: "أصبحت بعض المصارف تقدم 4.35% فائدة على بعض الحسابات التوفيرية، بزيادة اكثر من 3% في أقل من سنة".





أضاف: "يعود السبب الرئيسي إلى رفع المصرف المركزي لسعر الفائدة في الأشهر الثمانية الماضية".





ويوجد في أستراليا أكثر من 140 حساب توفيري مختلف تقدمهم المصارف الأسترالية. وتقدم بعض منها ميزات متشابهة.





"ولكن هناك ثلاثة أمور رئيسية يجب أن نأخذها بعين الاعتبار. وهي اولا نسبة الفائدة الأساسية، ثانيا ان كان هناك أي فائدة اضافية Bonus rate، وثالثا هل هناك فائدة مؤقتة، التي عادة ما تكون أعلى من الفائدة الأساسية؟



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نسبة الفائدة الأساسية هي النسبة التي يمكن أن تكسبها بمجرد وضع أموالك في الحساب البنكي الخاص.





أما معدل الفائدة الإضافي، فهو معدل المكافأة أو الـ Bonus، للمودعين الذين يستوفون شروطا معينة مثل: ايداع رصيد إضافي بشكل دوري في حساب غير توفيري، ولكن مرتبط بالحساب التوفيري لكسب الـ bonus، أو مثلا إجراء عدد معين من المعاملات من بطاقة الحساب المرتبط بالحساب التوفيري.





أما الحسابات التوفيرية التي تقدم فائدة بمعدل تمهيدي مرتفع intro rate، فعادة ما تكون لفترة مؤقتة لجذب الزبائن لإيداع أموالهم.





ويقول عبدالله انه وبالإضافة لنسبة الفائدة، فهناك مكونان يساهمان باحتساب الأرباح من حسابات التوفير:





أولا، المبلغ الأساسي، أي قيمة المدخرات التي تزداد مع الإيداعات المنتظمة. وثانيا الفترة التي تبقى فيها في الحساب من دون اجراء أي عمليات عليها.





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