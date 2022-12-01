ملايين الأستراليين سيلجؤون إلى الاقتراض لتمويل هدايا ونشاطات عيد الميلاد 2022

بالرغم من التضخم وارتفاع أسعار الفوائد والضغط المالي الكبير على ميزانيات العائلات الأسترالية مؤخرا، إلا أن ثقة المستهلك استمرت بالارتفاع في الأسابيع الماضية. وذلك بحسب مؤشر مصرف ANZ و Roy Morgan الذي ارتفع بنسبة 1.8% قبل فترة الأعياد والعطلات، التي تشهد عادة إقبال كبير على صرف الأموال.





قال ديفيد بلانك، رئيس قسم الاقتصاد في ANZ، إن الثقة كانت عند أعلى مستوى لها منذ أكتوبر لكنها لا تزال عند مستويات ضعيفة بشكل استثنائي بناءً على متوسطات المدى الطويل.





قال بلانك إن انخفاض ثقة المستهلك لم يترجم بعد إلى تباطؤ في الإنفاق، على الرغم من أن الانكماش المفاجئ في مبيعات التجزئة لشهر أكتوبر الذي تم الإبلاغ عنه يوم الاثنين قد يشير إلى أن المستهلكين بدأوا في شد أحزمتهم.





قد تفسر مبيعات الجمعة السوداء الأخيرة هذا التراجع في تجارة التجزئة، مع احتمال توقف المستهلكين عن الشراء في أكتوبر للاستفادة من الخصومات في نوفمبر.





لا يزال من الصعب فك الارتباط بين ثقة المستهلك وعادات الإنفاق، حيث يتوقع الكثيرون أن يترجم الانخفاض في الأجور الحقيقية إلى تباطؤ في الإنفاق.



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لكن بلانك قال إن الأجور تميل فقط إلى أن تمثل حوالي 40 بالمئة من إجمالي دخل الأسرة.





وأضاف أن مؤشر أسعار الأجور لمكتب الإحصاء الأسترالي لا يحدد علاوات العمل ومدفوعات الدعم الحكومي والإيجارات من العقارات الاستثمارية ومصادر الدخل الأخرى.





بالإضافة إلى مصادر الدخل غير المتعلقة بالأجور، من المحتمل أيضًا أن تدعم المدخرات الأسرية الهائلة المتراكمة طوال فترة الوباء إنفاق الأسر.





لكن من المرجح أن يؤثر هبوط أسعار المنازل على الإنفاق الاستهلاكي بسبب "تأثر الثروة"، حيث يرتبط انخفاض قيم الأصول بانخفاض الاستهلاك.





تشير أحدث توقعات ANZ إلى انخفاض أسعار المنازل بنسبة 18 في بالمئة عن ذروتها بحلول نهاية عام 2023 قبل أن تتعافى بنسبة 5 بالمئة في عام 2024.





ومن المتوقع أن يخفف التعزيز المتوقع للهجرة وسوق الإيجار الضيق من انخفاض أسعار المساكن. وفي الوقت نفسه، فإن المدخرات هي الوسيلة المفضلة لتمويل موسم الأعياد، وفقًا لبيانات Finder





اذ يتوقع ان يلجأ أكثر من نصف 1054 شخصًا شملهم الاستطلاع إلى مدخراتهم لتمويل عيد الميلاد.





لكن 13 بالمئة من الأستراليين سيصلون إلى بطاقات الائتمان لدفع ثمن الهدايا وغيرها من نفقات العطلات، مع تخطيط 9 بالمئة أخرى للاستفادة من خدمة الشراء الآن، والدفع لاحقًا.



LISTEN TO نصائح عملية لإدارة مصروفاتك خلال موسم الأعياد من المحلل الاقتصادي عبدالله عبدالله 08:17 Play

نصائح عملية لإدارة مصروفاتك خلال موسم الأعياد من المحلل الاقتصادي عبدالله عبدالله

إنشاء ميزانية





ضع ميزانية وتحقق منها باستمرار. تشتهر نفقات عيد الميلاد بالخروج عن السيطرة. حدد المبلغ الذي يمكنك إنفاقه وخصص الأموال لتغطية جميع نفقاتك لفترة الإجازة.





ادفع الالتزامات الكبيرة أولاً





تأكد من دفع الرهن العقاري أو الإيجار أولاً. يمكن أن يؤدي تخطي أقساط سداد قروض المنزل إلى رسوم إضافية وتراكم المزيد من الفوائد. وبالمثل، إذا كان تسجيل سيارتك أو تأمينك مستحقًا، فادفعهما قبل تخصيص الأموال لإنفاق عيد الميلاد.





وضع حدود





قد تشعر أن الأمر يتعارض مع روح العطاء، ولكن وضع قيود على المبلغ الذي ستنفقه على كل هدية يمكن أن يوفر عليك من مخلفات السنة المالية الجديدة.





خطة طوارئ





احتفظ ببعض المال المخصص للنفقات غير المتوقعة، مثل تعطل الغسالة أو السيارة. تجنب تخصيص كل نقودك الفائضة لاحتفالات عيد الميلاد.





كن حذرًا من الانفاق على حساب بطاقة الائتمان





لا تنفق أكثر مما يمكنك تحمله، إذا استخدمت بطاقتك الائتمانية لتمضي قدماً في موسم الأعياد، فتأكد من أنك على دراية بالشروط. ما هو معدل الفائدة الخاص بك؟ هل لديك فترة بدون فوائد؟ قد يكون من المناسب استخدام بطاقتك الائتمانية الآن، ولكن تأكد من أنك لا تهيئ نفسك للضغوط المالية في العام الجديد.





استخدم خدمة الشراء الآن والدفع لاحقًا باعتدال





تعد خدمات مثل Afterpay وzipPay طريقة شائعة لتوزيع مصروفاتك. إذا كنت تستخدم أنظمة التقسيط هذه، فتأكد من قدرتك على سداد الأقساط. يجب أن تعلم أيضًا أن خطط الائتمان الرقمية هذه يمكن أن تؤثر على قدرتك على التقدم بطلب للحصول على قرض. إذا كنت تخطط لتقديم طلب للحصول على قرض سكني، على سبيل المثال، فسوف يأخذ المُقرض في الاعتبار عادات الإنفاق الخاصة بك.





قارن الأسعار





قبل أن تتوجه إلى المتاجر، يمكنك مقارنة الأسعار على Google أو زيارة مواقع البيع بالتجزئة لمعرفة أسعارها. تتضمن العديد من المواقع مراجعات المشتري التي يمكن أن تساعدك في اتخاذ قرار قبل الشراء.





النظر في ستايكيشن





عندما تذهب بعيدًا في عطلة، يمكن أن تزيد تكاليف السفر والإقامة وتناول الطعام في الخارج بسرعة. لماذا لا تقضي عطلة في منزلك وتستفيد إلى أقصى حد مما تقدمه منطقتك المحلية؟ قم بتخزين الألعاب والأفلام، وخطط لأنشطة مثل أيام الخروج مع العائلة وقد تستمتع في المنزل أكثر مما قد تستمتع خارج المنزل!



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