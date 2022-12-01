أي مدينة أسترالية تتفوق بالقسوة على الحيوانات في فيكتوريا؟

اعتبرت Geelong أسوأ مكان من ناحية القسوة على الحيوانات في فيكتوريا للسنة الثانية على التوالي.

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Nelson the British Bulldog was euthanised after being severely neglected in Langwarrin. (AAP Image/Supplied by RSPACA) Credit: SUPPLIED/PR IMAGE

النقاط الرئيسية
  • تم تصنيف مدينة Geelong في فيكتوريا أسوأ مكان من ناحية القسوة على الحيوانات
  • احتلت المدينة هذا المركز للسنة الثانية على التوالي
  • يأتي ذلك في الوقت الذي تطلق فيه الجمعية الملكية لمنع القسوة على الحيوانات RSPCA خريطة تفاعلية تسمح للفيكتوريين برصد القسوة على الحيوانات في مناطق حكومتهم المحلية
شهدت مدينة Geelong في فيكتوريا تسجيل أكثر من 550 تقريراً عن القسوة على الحيوانات في العام المالي الماضي، على الرغم من أن هذا الرقم انخفض بمقدار حوالي 90 تقريراً عن العام السابق.

وحافظت Casey في جنوب شرق ملبورن الخارجي على المركز الثاني بأكثر من 530 تقريراً في العام المالي 2020-2021 مقارنة بنحو 580 تقريراً في العام السابق.
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تأتي البيانات المقلقة في الوقت الذي تطلق فيه الجمعية الملكية لمنع القسوة على الحيوانات RSPCA خريطة تفاعلية عبر الإنترنت للسماح لسكان فيكتوريا برصد القسوة على الحيوانات في مناطق حكومتهم المحلية.
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نشر في: 1/12/2022 1:20pm
تقديم: Nassif Khoury
المصدر: AAP