ما هي هدية قراصنة Medibank للعملاء في عيد الميلاد؟ رسالة تكشف!

النقاط الرئيسية قراصنة بيانات Medibank ينشرون معلومات العملاء المتبقية التي سرقوها من شركة التأمين الصحي

نشر القراصنة مساء الأربعاء رسالة جاء فيها "يوم أمن إلكتروني سعيد!!! تم الإضافة والمجلد ممتلئ. القضية أقفلت"

على عكس عمليات نشر البيانات السابقة، لم يطرحوا أسماء ملفات نشطة أو روابط

كانتMedibank قد أعلنت عن تعرضها للاختراق في 13 تشرين الأول/أكتوبر، فيما استمر القراصنة الروس بنشر معلومات العملاء على مراحل عبر الويب المظلم منذ أوائل تشرين الثاني/نوفمبر.





ونشر القراصنة مساء الأربعاء رسالة جاء فيها "يوم أمن إلكتروني سعيد!!! تم الإضافة والمجلد ممتلئ. القضية أقفلت".



لكن على عكس عمليات نشر البيانات السابقة، لم يطرحوا أسماء ملفات نشطة أو روابط.





وقالت متحدثة باسم Medibank في بيان إن الشركة على علم بنشر البيانات وتقوم بتحليل المعلومات.





أضافت المتحدثة، "لسوء الحظ، توقعنا أن يواصل المجرمون نشر الملفات على الشبكة المظلمة".



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