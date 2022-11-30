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أسعار الرهن تضاعفت فيما الأجور مجمدة: "ما نشهده هو أنانية من قبل مصرف الاحتياط لصالح المصارف فقط"

أس بي أس عربي۲٤

Reserve Bank of Australia Governor Philip Lowe

RBA governor Philip Lowe has apologized to Australians who expected interest rates to stay unchanged until 2024 Source: AAP

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نشر في: 30/11/2022 11:13am, آخر تحديث: 30/11/2022 11:18am
By Petra Taok
تقديم: Sylva Mezher, Petra Taok
المصدر: SBS

اعتذر حاكم مصرف الاحتياط الأسترالي فيليب لو لآلاف الأستراليين الذين أخذوا قروضًا عقارية متوقعين أن تظل أسعار الفائدة دون تغيير حتى عام 2024 وسط مؤشرات مبكرة على احتمال أن يشعر المستهلكون بالفعل بألم سداد أقساط الرهن العقاري المرتفعة فيما تتراجع مبيعات. هل يكفي الاعتذار؟ والى أين يتجه الاقتصاد الأسترالي؟

نشر في: 30/11/2022 11:13am, آخر تحديث: 30/11/2022 11:18am
By Petra Taok
تقديم: Sylva Mezher, Petra Taok
المصدر: SBS
النقاط الرئيسية:
  • كشفت بيانات من مكتب الإحصاءات الأسترالي أن مبيعات التجزئة تراجعت بنسبة 0.2 % في تشرين الأول/أكتوبر لتصبح ٣٥ مليار دولار
  • لم يف حاكم مصرف الاحتياط بوعوده لضمان ثبات أسعار الفائدة والرهون العقارية تضاعفت فيما الأجور لم تتضاعف
  • طلب أكثر من ٥٤٤ ألف موظف أسترالي اجازة مرضية للتسوق هذا العام يوم Black Friday مما أثر سلبًا على الاقتصاد على شكل انتاجية مهدورة
يواجه الأستراليون تبعات عاصفة ارتفاع اسعار الفوائد فيما يواجه فيليب لو الانتقادات الشديدة بسبب الزيادة السريعة في أسعار الفائدة الرسمية منذ أيار/ مايو من هذا العام فيما أشار سابقًا إلى أن معدل النقد سيبقى ثابتًا حتى عام 2024.

قال لو، الذي قدم دليلاً أمام لجنة تقديرات بمجلس الشيوخ للمرة الأولى، إن بنك الاحتياطي الأسترالي فشل في عدم توضيح أن تعليقه على أسعار الفائدة الثابتة كان مشروطًا بشدة بحالة الاقتصاد، هذا وقفز معدل السيولة النقدية من 0.1 % إلى 2.85 % مع توقع الأسواق ارتفاعا آخر في الأسبوع المقبل.

استهل الخبير الاقتصادي مدحت عطية مداخلته عبر برنامج Good morning Australia بتقييمه للسياسة النقدية لمصرف الاحتياط الأسترالي محذرًا من أن الاقتصاد الأسترالي يتجه نحو مأزق وأن خطر الكساد غير مستبعد في غياب خطة واضحة للتعافي الاقتصادي. يقول عطية:

" لا يتبع مصرف الاحتياط الأسترالي سياسة نقدية رشيدة تنعكس ايجابًا على الجميع بالتساوي، وهي لصالح المصارف أكثر من المواطن الأسترالي".


وبحذر قارن بين أسعار الرهون العقارية قبل وبعد الزيادات المتتالية قائلًا:
لم يف حاكم مصرف الاحتياط بوعوده ومن اشترى عقارًا على فائدة ثابتة كان قدرها 2%، تضاعفت لآن دفعاته فيما الأجور لم تتضاعف

وأضاف قائلًا:

" ما نشهده هو أنانية من قبل مصرف الاحتياط لصالح المصارف فقط"

أظهرت بيانات من مكتب الإحصاءات الأسترالي أن مبيعات التجزئة تراجعت بنسبة 0.2 % في تشرين الأول/أكتوبر لتصبح ٣٥ مليار دولار. كان هذا الانخفاض أقل بكثير من التوقعات التي اشارت الى احتمالية انخفاض المبيعات بنسبة 0.5 في%.

وعما إذا كانت سياسة رفع الفائدة ستحقق أهدافها بخفض إنفاق الاستراليين وبالتالي كبح جماح التضخم يقول عطية:

"على الحكومة أن تخلق الفرص والتحفيزات للتعافي الاقتصادي واتخوف من ان نتحة نحو كساد اقتصادي".

كم كلف أخذ أكثر من ٥٤٤ ألف موظف أسترالي اجازة مرضية للتسوق هذا العام يوم Black Friday على شكل انتاجية مهدورة؟
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الإجابة في هذه القراءة الاقتصادية مع الخبير الاقتصادي مدحت عطية متحدثًا لبرنامج Good Morning Australia في الملف الصوتي أعلاه.

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