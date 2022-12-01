تعرفوا على المدينة الأسترالية التي احتلت المرتبة الأولى كأفضل وجهة سياحية

النقاط الرئيسية ملبورن تتصدر قائمة الوجهة المفضلة للسائحين المحليين بعد وباء كورونا

الأرقام الشهرية الصادرة عن منتدى السياحة والنقل تظهر أن ملبورن كانت أفضل موقع في البلاد للإنفاق على السفر في تشرين الأول/أكتوبر

بلغ الإنفاق المحلي 10.1 مليار دولار في تشرين الأول/أكتوبر، بزيادة 9% عن نفس الشهر من عام 2019

أظهرت الأرقام الشهرية الصادرة عن منتدى السياحة والنقل أن ملبورن كانت أفضل موقع في البلاد للإنفاق على السفر في تشرين الأول/أكتوبر، متفوقة على سيدني وبريزبان.





كما كشف التقرير الذي صدر اليوم الخميس أن السياح الأستراليين ينفقون محلياً أكثر مما كان عليه قبل قيود كوفيد-19 التي أدت لتعطيل سوق السفر.



وبلغ الإنفاق المحلي 10.1 مليار دولار في تشرين الأول/أكتوبر، بزيادة 9% عن نفس الشهر من عام 2019.





وكانت الحصة الأكبر من الإنفاق للأستراليين الذين يسافرون داخل ولايتهم.





وقالت مارجي أوزموند، الرئيسة التنفيذية لمنتدى السياحة، إن الإقبال على السفر الداخلي كان واسعاً ومن المتوقع أن يستمر هذا المنوال حتى بلوغه الذروة في فترة العطلة الصيفية.



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