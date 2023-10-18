شقق صغيرة في الحدائق الخلفية والجراجات: هل هذا هو الحل لأزمة الاسكان في استراليا؟

A granny flat is a self-contained housing unit located on the same block as a single-family dwelling, often used for an aging parent

A granny flat is a self-contained housing unit located on the same block as a single-family dwelling, often used for an aging parent Credit: wattrealty.com.au

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كشف تقرير حديث عن وجود مورد غير مستغل يمكن أن يخفف من ضغوط الإسكان في ملبورن وسيدني وبريسبان، ويوفر سكنًا بأسعار معقولة للاستراليين في وقت قصير وبكلفة معقولة. واشار التقرير الى امكانية بناء 655 الف منزل صغير حول استراليا ملحق بمنزل قائم بذاته وهو ما يعرف بالانجليزية Granny Flat. ويقول الوكيل العقاري تشاد عربيد ان 17.6% من جميع عقارات سيدني لديها مساحة تكفي لبناء على منزل صغير فيها. وفي ملبورن يبلغ الرقم 13.2%.

اشار التقرير ان هناك فرصا كبيرة لبناء منازل مستقلة مكونة من غرفتي نوم في الحدائق الخلفية او جراجات المنازل الموجودة فعلا. ويقول التقرير الذي أعدته شركات Archistar وBlackfort وCoreLogic

وقال تيم لوليس، مدير الأبحاث في CoreLogic، إن هذه المنازل الاضافية يمكن أن تساعد في تخفيف أزمة الإسكان. واضاف "بالنسبة لواضعي السياسات والحكومة، تمثل الشقق الاضافية الملحقة بالمنازل الحالية فرصة فورية وفعالة من حيث التكلفة لتوفير السكن ضمن القواعد الحالية لتخطيط المدن".
What you need to know to build a granny flat?
What you need to know to build a granny flat? Source: Pixabay

اما البروفيسور نيكول جوران، وهي مخططة حضرية في جامعة سيدني فتقول أن التغييرات في لوائح التخطيط مكنت من نمو سوق الإيجار غير الرسمي"على أقل تقدير، يمكنك زيادة مخزون المساكن والإسكان المرن وتنوع المساكن."

بعد الساحل الأوسط، تم تحديد الشواطئ الشمالية لسيدني وهورنسبي على أنها توفر أكبر فرص تطوير الشقق في منطقة المترو. وفي ملبورن، حدد التقرير شبه جزيرة مورنينغتون وكيسي وموناش، بينما في بريسبان، وجد أن منطقة الحكومة المحلية في بريسبان ولوغان وخليج موريتون لديها أكبر الإمكانات.

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