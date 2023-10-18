شقق صغيرة في الحدائق الخلفية والجراجات: هل هذا هو الحل لأزمة الاسكان في استراليا؟

اشار التقرير ان هناك فرصا كبيرة لبناء منازل مستقلة مكونة من غرفتي نوم في الحدائق الخلفية او جراجات المنازل الموجودة فعلا. ويقول التقرير الذي أعدته شركات Archistar وBlackfort وCoreLogic





وقال تيم لوليس، مدير الأبحاث في CoreLogic، إن هذه المنازل الاضافية يمكن أن تساعد في تخفيف أزمة الإسكان. واضاف "بالنسبة لواضعي السياسات والحكومة، تمثل الشقق الاضافية الملحقة بالمنازل الحالية فرصة فورية وفعالة من حيث التكلفة لتوفير السكن ضمن القواعد الحالية لتخطيط المدن".



What you need to know to build a granny flat? Source: Pixabay



اما البروفيسور نيكول جوران، وهي مخططة حضرية في جامعة سيدني فتقول أن التغييرات في لوائح التخطيط مكنت من نمو سوق الإيجار غير الرسمي"على أقل تقدير، يمكنك زيادة مخزون المساكن والإسكان المرن وتنوع المساكن."





بعد الساحل الأوسط، تم تحديد الشواطئ الشمالية لسيدني وهورنسبي على أنها توفر أكبر فرص تطوير الشقق في منطقة المترو. وفي ملبورن، حدد التقرير شبه جزيرة مورنينغتون وكيسي وموناش، بينما في بريسبان، وجد أن منطقة الحكومة المحلية في بريسبان ولوغان وخليج موريتون لديها أكبر الإمكانات.





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