" ممنونة لبلدي الحبيب استراليا": الناشطة إنعام بركات من المكرمات بميدالية OAM لهذا العام

إنعام بركات

إنعام بركات Source: Supplied

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لطالما كان العمل الاجتماعي وتقديم الخدمات للجاليات متعددة الثقافات محوران هامان في حياة الناشطة إنعام بركات وتُوجت جهودها بمنحها ميدالية أستراليا OAM في يوم أستراليا الوطني أو ما يُعرف بـ "يوم الغزو" بالنسبة للسكان الأصليين.

النقاط الرئيسية
  • انعام بركات من ضمن 1047 أسترالياً حصلوا على ميداليات وتكريمات هذا العام. وفي حين أن مجالاتهم تتباين بشكل كبير، قال الحاكم العام ديفيد هيرلي إن هناك شيئًا واحدًا مشتركًا بين المكرمين وهو "تحليهم بالتواضع".
  • التحقت بركات بإذاعة أس بي أس في عام 1979 حيث كانت لا تزال تعرف باسم 3EA
  • وتشمل قائمة المكرمين أيضًا 77 شخصًا تم الاعتراف بإسهاماتهم في استجابة أستراليا لوباء COVID-19.
من دوائر حكومية تعنى بتقديم الخدمات للجاليات متعددة الثقافات إلى إذاعة أس بي أس العربية، واظبت إنعام بركات على بذل الكثير من وقتها في مساعدة المهاجرين على الاستقرار وتمهيد الطريق أمامهم للوصول إلى أهدافهم بعد الانتقال إلى الوطن الجديد من أوطان مزقتها الحروب في كثير من الأحيان.

ومنذ أن وطأت أقدامها أستراليا في مطلع السبعينيات برفقة عائلتها، حرصت الناشطة الاجتماعية بركات على التسلح بكل الأدوات اللازمة لتتمكن من تحقيق أحلامها وطموحاتها في وطنها الجديد ومن أهمها تعلم اللغة الإنجليزية.

كانت بركات من ضمن 1047 أسترالياً حصلوا على ميداليات وتكريمات بدرجات مختلفة هذا العام. وفي حين أن مجالاتهم تتباين بشكل كبير، قال الحاكم العام ديفيد هيرلي إن هناك شيئًا واحدًا مشتركًا بين المكرمين وهو "تحليهم بالتواضع".

وتشمل قائمة المكرمين أيضًا 77 شخصًا تم الاعتراف بإسهاماتهم في استجابة أستراليا لوباء COVID-19.

وفي حديث لبرنامج Good Morning Australia، قالت بركات: "صعب التعبير عن شعوري. أشعر بالفخر نيل هذا الوسام لأنني أرفع رأسي ببلدي استراليا وفخورة بأصلي اللبناني. هذا التكريم أعطاني فرصة للتأمل ما اذا كنت أستطيع تقديم المزيد."
شرف كبير ووسام على صدري. كل مرة ساعدت إنسان كنت اعتبر ذلك تكريماً. انا ممتنة لكل من مر في حياتي ومنحني الثقة وطلب مني المساعدة.
Protestors are seen crossing the Victoria Bridge during the Invasion Day rally in Brisbane.
Protestors are seen crossing the Victoria Bridge during the Invasion Day rally in Brisbane. Source: SBS / SBS News
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اليوم الوطني الأسترالي؟ أم يوم الغزو والنجاة؟

وذكرت لنا بركات أن والدها – رحمه الله – كان مهندساً مدنياً وقام بالإشراف على مشاريع كبرى قبل الهجرة إلى أستراليا ولكنه واجه صعوبات جمة في معادلات شهاداته الجامعية. وبعد سنوات التحقت ابنته بالعمل في دائرة حكومية وباتت المسؤولة عن معادلة الشهادات للمهاجرين وهذا ما أشعرها بأهمية الفرق الذي كان بإمكانها إحداثه في حياة الكثيرين.

تجدر الإشارة إلى أن بركات التحقت بإذاعة أس بي أس في عام 1979 حيث كانت لا تزال تعرف باسم 3EA: "كنت أسكن مع اهلي في منطقة غير عربية وكان عندي حنين للغة العربية. بالصدفة كنت اسمع لإذاعة 3EA وشعرت بالفرح وقررت التعرف على مسؤولة البرنامج في ذلك الوقت سهيلة مرزوق رحمها الله."

وبالفعل نجحت بركات في الانضمام للإذاعة كمتطوعة في البداية ولاحظت مرزوق جمال صوتها فباتت أحد الأصوات التي حدثت الجمهور العربية لسنوات طويلة: "حظيت بفرصة تدريب وامتد مشواري مع الإذاعة على مدى 20 عاماً حتى عام 1997."

وفي الختام توجهت بركات بالشكر لأستراليا واستذكرت وطنها الأم لبنان: "ممنونة لبلدي الحبيب استراليا وأوجه تحية الى لبنان الذي يعاني كثيراً. أتمنى أن نعيش في عالم يحترم الإنسان وقادر على إحقاق العدالة الاجتماعية. أشكر عائلتي وأصدقائي وكل زملائي وزميلاتي."

استمعوا إلى المقابلة مع إنعام بركات OAM في الملف الصوتي المرفق بالصورة أعلاه.
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لماذا يختلف الأستراليون على يوم أستراليا؟

هل أعجبكم المقال؟ استمعوا لبرنامج "Good Morning Australia" من الاثنين إلى الجمعة من الساعة السادسة إلى التاسعة صباحا بتوقيت الساحل الشرقي لأستراليا عبر الراديو الرقمي وتطبيق SBS Radio المتاح مجاناً على أبل وأندرويد.

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