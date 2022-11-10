"أستراليا بلد الفرص": كيف أصبح هادي صعب عمدةً لمدينة أسترالية في سن الثامنة والعشرين

النقاط الرئيسية انتخاب هادي صعب رئيسا لمجلس بلدية في ولاية فيكتوريا

يبلغ عدد السكان حوالي 180 ألف نسمة

"تشرفت بثقة مجلس البلدي والعمل الجاد أساس النجاح

بترشيح من أعضاء مجلس بلدية كنغستون تم انتخاب عضو مجلس البلدية هادي صعب، رئيسا للبلدية لفترة الاثني عشر شهرا القادمة.





هادي صعب شاب في الثامنة والعشرين من عمره، مولود في أستراليا لعائلة مهاجرة وصلت قبل حوالي ثلاثين عاما. والده من أصل لبناني ووالدته من أصل سوري وقد عملا في جاهدَين لتربية أطفالهم الثلاثة، وكان حلم الوالدة أن يحصل أبناؤها على شهادات جامعية من استراليا تخولهم شق طريق المستقبل بنجاح.



رئيس بلدية Kingston هادي صعب يتوسط والده ووالده وأخويه خلال حفل التنصيب ويقول السيد هادي صعب إنه فاز بانتخابات البلدية لأول مرة منذ عامين عندما ترشح لتمثيل سكان المنطقة التي يعيش فيها مع عائلته منذ سنوات طويلة.





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"جربت حظي ونجحت لكن الأمر يتطلب عملا وجهدا. النجاح لا يأتي من الحظ، فهو يتطلب عملا كثيرا، وأن يكون الإنسان شغوفا بما يفعل وأن يعمل بضمير".



وفي حفل التسلم والتسليم قال السيد هادي صعب إنه سعيد جدا بالثقة التي وضعها فيه زملاؤه أعضاء البلدية، ويشعر بشرف خدمة وقيادة البلدية.





"خلال فترتي في رئاسة البلدية أعتزم أن أكون صلة وصل بين المجتمع ومجلس البلدية، من خلال المشاورات المستمرة".



أتشرف بالثقة التي منحني إياها المجلس وسوف أكون صلة الوصل بين الناس والبلدية

وفي حديث مع SBS Arabic24 خلال حفل التنصيب قال صعب إن الأمر يبدو "سورياليا" له، لكنه يعرف أن أمامه فترة من المسؤوليات الكبيرة وأنه سيعمل على تحقيق الكثير لسكان البلدية.





"من الأمور المهمة التي أعمل عليها هي تعزيز برنامج تحويل النفايات إلى طاقة، والاهتمام بجعل البلدية أكثر ترحيبا بالقادمين الجدد من المهاجرين واللاجئين وتعزيز التعددية الثفافية وتسهيل وصول الناس إلى الخدمات والمعلومات والبرامج من أجل تحسين حياتهم وتوفير مسارات تلائمهم وتلائم عائلاتهم".





وعبر هادي صعب عن حماسه لحضور احتفالات تسليم الجنسية الأسترالية لأستراليين جدد.





"أحب هذه الاحتفالات كثيرا، فهي واحدة من الاحتفالات التي لا تلقى فيها شخصا غير سعيد".



أستراليا هي بلد الفرص

وفي حديث مع SBS Arabic24 قال السيد فيصل صعب والد رئيس البلدية المنتخب إنه يشعر بالفخر والسعادة لوصول نجله هادي إلى هذا المنصب، وأضاف بأن "أستراليا هي بلد الفرص" دون تمييز.





أما والدة هادي السيدة إيمان صعب فعبرت أيضا عن فخرها وسعادتها بوصول ابنها إلى هذا المنصب وقالت إنه كان دائما يعمل بجد واجتهاد.



ووجهت كلمة له وقالت: "استمر بالعمل بضمير، اشتغل من قلبك لجعل المجتمع أفضل، وعسى أن تصل إلى مراتب أعلى دائما".



وفي حديث مع SBS Arabic24 قال رجل الأعمال ورئيس الجمعية الخيرية الدرزية السيد سليمان ريدان الذي حضر حفل تنصيب هادي صعب كرئيس لبلدية كينغستون مع عدد كبير من أعضاء الجمعية وأبناء الجالية الدرزية إن الجيل المولود في أستراليا لديه فرصا سانحة كثيرة في أستراليا.



عندما جئنا في السبعينات لم نكن نتكلم اللغة الانجليزية

"نحن عندما جئنا في السبعينات لم نكن نتكلم اللغة الانجليزية، ولم نكن نعرف البلد، ومع هذا عملنا بجهد واستطعنا أن نؤسس مصالح تجارية ناجحة، واستطعنا أن نعلم أبناءنا، وقد جاء دورهم الآن ليعملوا بعلمهم ومعرفتهم".





وأضاف: "نحن لا نشرب من البئر ونرمي فيه حجرا، فركزوا على العلم والنجاح واخدموا هذا البلد كما خدمتنا".





وتقع بلدية Kingston على بعد 15 كلم تقريبا من قلب مدينة ملبورن في المناطق الجنوبية الشرقية وتصل حدودها إلى شواطئ خليج Port Philip، وتبلغ مساحتها 91 كلم مربع.





وتقدم البلدية معلومات باللغة العربية على موقعها الالكتروني تتضمن معلومات عن الخدمات والوظائف المتاحة وكل ما يهم سكان البلدية.



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