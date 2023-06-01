"بدايتي لم تكن تتخطى جدار منزلي": كيف استطاعت حفيظة الادريسي إبراز ثقافة المغرب في أستراليا

thumbnail_Image.jpg

Moroccan Migrant Hafida Elidrrisi Credit: Hafida Elidrrisi

احصل على تطبيق SBS Audio

طرق أخرى للاستماع

ذكرت المهاجرة المغربية السيدة حفيظة الإدريسي انها بدأت خطوتها الأولى نحو احياء التراث المغربي في بلدان الاغتراب عندما كانت في الأردن. مشيرة إلى ان خطوتها لم تتعدى جدار منزلها وعائلتها والمقربين.

في حلقة اليوم من بودكاست قصتي سنتعرف على المهاجرة المغربية السيدة حفيظة الإدريسي التي وصلت إلى أستراليا قبل أربع سنوات واستطاعت بمساعدة عائلتها فتح مشروعها الخاص لإحياء التراث المغربي.
اقرأ المزيد

قصة نجاح: تحقيق الحلم المغربي في أستراليا

قالت المهاجرة المغربية السيدة حفيظة الإدريسي، لإذاعة أس بي أس 24، " لا أنكر في أول سنة وصلت فيها إلى أستراليا، حاولت بكل الطرق ان اخرج من احساس اليأس، ولكن الأمر لم يكن بالسهل أبداً."
thumbnail_Image (1).jpg
هدفي الأكبر هو الفوز بمركز سفيرة التراث المغربي ليس فقط لكسب اللقلب ولكن من أجل احياء التراث
"وبعدها تذكرت ان وطني المغرب بحاجة لإبراز ثقافته وتقاليده في أستراليا، فقلت لحالي أنا ووطني أما أن نكون المحور أو العدم."

السيدة حفيظة الإدريسي صاحبة مشروع خاص هو سوسية دار الضيافة لاحياء الثقافة المغربية. وتتميز بطريقة فريدة من نوعها بتقديم الشاي المغربي "نقدم الشاي المغربي الذي هو جزء مهم من التقليد المغربي بأواني مميزة مزخرفة. كما نقدم الأكلات والملابس والتراث خلال مناسبات مختلفة سواء اجتماعية أو رسمية."
thumbnail_Image (2).jpg
وأضافت المهاجرة حفيظة "نقدم الثقافة المغربية بطريقة تلبي جميع الاذواق ونحرص على ترتيب الديكور المغربي وتقديم الطعام والشراب والطاجين المغربي بالأواني النحاسية ونزين المكان بلوحات تراثية."

"سوسية تسمية تعود الى الاصول الامازيغية وخاصة أمازيغ الجنوب معروفين باسم السواسة."

وتحدثت السيدة حفيظة عن حياتها الشخصية قائلةً "لدي الجنسية الأردنية والمغربية لاني متزوجة من رجل أردني من أصول فلسطينية ويعمل مهندسا مدنيا ومدير مشاريع ضخمة خارج أسراليا. أنا أم لمراهقين آدم وآية. أولادي وزوجي دعموني كثيرا في مشروعي الخاص رغم ان زوجي يعمل في بلد بعيد عن استراليا."
thumbnail_Image (3).jpg
تركت السيدة حفيظة الإدريسي المغرب عام 1997 وبعدها عاشت في الامارات للعمل وبقيت فيها عشر سنوات "تعرفت على وزحي وسافرنا على الكويت قطر السعودية البحرين ودول اخرى ثم جئنا إلى استراليا
دخلت مرحلة يأس وانكسار بسبب اغلاق كوفيد في سيدني بعدها حاولت بكل الطرق الخروج من هذا الاحساس الذي يكسر الانسان من الداخل
وتابعت "لدي مشروع لاحياء التراث المغربي وكانت بدايتي وانا في الاردن لم تتخطى جدران منزلي. في أي مناسبة أحاول إبراز ثقافتنا وتقاليدنا المغربية وتقديم المائدة المغربية امام الضيوف وأولادنا ليكون وطنهم الأم قدوة لهم ففتحت محلي بالاردن وكانت التجربة المغربية الأولى هناك."
اقرأ المزيد

قصة نجاح وسرد تحديات الطبيب السوري عاصم علواني

"دخلت مرحلة يأس وانكسار بسبب اغلاق كوفيد في سيدني بعدها حاولت بكل الطرق الخروج من هذا الاحساس الذي يكسر الانسان من الداخل لاني مؤمنة بضرورة ايصال بصمتي الخاصة بثقافة بلدي إلى أستراليا."

وخلصت المهاجرة المغربية السيدة حفيظة الإدريسي إلى القول "هدفي الأكبر هو الفوز بمركز سفيرة التراث المغربي ليس فقط لكسب اللقب، وانما من أجل احياء التراث وتوسيع الصلاحيات بنشر ثقافة المغرب بطريقة رسمية واقامة المهرجانات الثقافية والسياحية أيضا لحفظ الصلة بين الأجيال وبلدهم الأم من جهة وتعريف العالم بالثقافة المغربية من جهة أخرى."

المزيد في التدوين الصوتي اعلاه

أكملوا الحوار عبر حساباتنا على 
فيسبوك 
و
تويتر
 و
انستغرام.


توجهوا الآن إلى 
موقعنا الالكتروني 

للاطلاع على آخر الأخبار الأسترالية والمواضيع التي تهمكم.

يمكنكم أيضاً الاستماع لبرامجنا عبر 
هذا الرابط

 أو عبر تطبيق SBS Radio المتاح مجاناً على 
أبل
وأندرويد.
شارك

اخترنا لك

24:19
Copy of Newsletter big.jpg

إلهام شاهين في لقاء حصري من أستراليا: 'كسرني فراق أمي. أستحضرها لأسكب دموعي في أي مشهد'

16:17
walla cooking with daughter.jpg

'لم أتوقع كل هذه الشهرة': شابة فلسطينية أسترالية تجتاح السوشيال ميديا بين ليلة وضحاها وصولاً للعالمية

WOMAN NSW POLICE TASER

وزنها لم يكن يتجاوز 43 كيلوغرام: الجدة التسعينية تلفظ أنفاسها وتفاصيل تظهر للمرة الأولى

11:53
VICTORIA CORONAVIRUS COVID19

Melbourne tower residents 'seek apology' despite $5 million lockdown settlement offer

Jim Chalmers.jpg

ما الذي تخبئه الميزانية الجديدة للأستراليين: إليكم ما هو مؤكد وما هو متوقع؟

08:56
مسجد 2.jpg

'لن نفتح الابواب فقط بل قلوبنا ايضا': أكبر مسجد في استراليا يقيم يوما مفتوحا لكل الاستراليين

FEDERAL BUDGET 2022

تعرفوا على أبرز توقعات الموازنة الفدرالية الأسترالية الجديدة

11:06
r1.jpg

'يد واحدة لا تصفق': قصة نجاح ثلاث سيدات في مجال تقديم الطعام وتزيين الموائد في ملبورن

Latest podcast episodes

Syrian refugee crisis deepens

ازمة اللاجئين الدولية على طاولة الحوارمع مساعد مفوض الامم المتحدة في استراليا

Adam Mahoud 2 (2).jpg

الكابتن آدم ماهود يحلق في سماء النجاح ويأمل بتمثيل العراق في أجواء أستراليا

Elizabeth Farm

مشوار إلى مزرعة إليزابيث واحدة من أقدم المباني الأوروبية في أستراليا

20230525_125300.jpg

معرض يقترح حلولاً ومسارات للطلاب الثانويين غير المتفوقين لدخول سوق العمل في أستراليا