ردود الفعل العربية والأسترالية والاسرائيلية على تظاهرات دار الأوبرا المؤيدة لفلسطين

قالت شرطة نيو ساوث ويلز إنها ستعمل على ضمان سلامة جميع المجتمعات في أعقاب الاحتجاج المؤيدة للفلسطينيين في سيدني الليلة الماضية.





وتظاهر المئات أمام الأوبرا هاوس احتجاجا على إضاءة أشرعة المبنى الشهير باللونين الأزرق والأبيض دعما لإسرائيل في أعقاب الهجمات التي شنتها حركة حماس.





وذكر الناشط الاجتماعي والدبلوماسي السابق السيد حسن موسى، لإذاعة أس بي اس عربي24، ان ما قامت به حماس هو بسبب الاعتداءات المستمرة التي شنتها اسرائيل في السابق. مشيراً إلى ان التظاهرات كانت سلمية وتعبر عن رأي المتظاهرين.





وأدان رئيس حكومة نيو ساوث ويلز، كريس مينز، الاحتجاجات، قائلاً إن المتظاهرين كانوا يحتفلون بالعنف.





وأكد مساعد مفوض شرطة نيو ساوث ويلز توني كوك أنه تم اعتقال رجل يحمل العلم الإسرائيلي وتم إبعاده من الاحتجاج حفاظًا على سلامته ولمنع انتهاك السلام.





ويقول إن الشرطة المحلية ستواصل ضمان سلامة جميع سكان سيدني.





وأدى مؤيدو إسرائيل في بيرث صلواتهم من أجل البلاد في أعقاب الهجمات التي شنتها حركة حماس.





وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن أكثر من 900 شخص قتلوا في إسرائيل على يد نشطاء حماس، وفي غزة، تقول السلطات الفلسطينية إن أكثر من 500 شخص قتلوا في الهجمات الانتقامية.





Bnei Akiva Perth وهي منظمة غير ربحية مؤيدة لإسرائيل نشرت مقطع فيديو على Instagram لمجتمعها في غرب أستراليا وهم يصلون من أجل إسرائيل وسط أعمال العنف.





ووصف رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو كيف قُتل بعض الإسرائيليين خلال توغل حماس، قائلاً إن الوحشية كانت مشابهة لما شاهدناه من داعش.





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