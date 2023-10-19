"هكذا وجدت منزلي بعد عودتي لمساعدة الجيران": فلسطيني يخسر بيته أكثر من مرة

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عاد ليساعد جيرانه فوجد بيته مهدما.

أعلن رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، الحداد العام لمدة ثلاثة أيام بعد مقتل المئات في حادث مستشفى "الأهلي العربي" في غزة الذي قتل فيه حوالي 370 فلسطينيا وجرح المئات.

وأثار الحادث موجة إدانات دولية وتظاهرات في عدة دول، وذلك بالتزامن مع وصول الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إلى المنطقة، والإعلان عن اتفاق حول فتح معبر رفح للمساعدات الانسانية على "ألا تصل إلى حماس".

وفي غضون ذلك، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع حصيلة القتلى في قطاع غزة إلى أكثر من 3478 شخصا، بالإضافة إلى أكثر من 12 ألف جريح.

ونفى الجيش الإسرائيلي المسؤولية عن قصف المستشفى، الذي يُعرف أيضا باسم "المستشفى المعمداني"، قائلا: "حسب معلومات استخباراتية ... حركة الجهاد الإسلامي هي المسؤولة عن عملية إطلاق الصاروخ الفاشلة".

في أستراليا أطلق زعماء الجالية اليهودية حملة للافراج الفوري عن المخطوفين المحتجزين في غزة بعد الهجوم الذي نفذه مسلحو حركة حماس. وقالت رئيس المجلس السيدة جيليان سيغل إن عملية الخطف غير قانونية وغير أخلاقية.

السيد عاطف عيسى الذي يدير مؤسسة اعلامية في غزة عاد إلى منزله لمساعدة جيرانه في تقديم مولد كهربائي، لكنه وجد منزله قد تهدم.

استمعوا إلى اللقاء مع السيد عاطف عيسى من مدينة غزة يتحدث عن آخر التطورات هناك بما في ذلك قصف مستشفى المعمداني وفتح معبر رفح لادخال مساعدات إنسانية.

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