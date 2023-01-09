أس بي أس عربي۲٤

جريمة بشعة تهز مصر: زوج يذبح زوجته ويرسل الصورة لأهلها

أس بي أس عربي۲٤

Hand holding knife, close-up, b&w

Credit: Laurent Hamels/Getty Images/PhotoAlto

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نشر في: 10/01/2023 10:54am
By Petra Taok Al Hindi, Fares Hassan
تقديم: Ramy Aly
المصدر: SBS

نقدم لكم فقرة المنوعات من برنامج Good Morning Australia التي تحمل إليكم بعض الأخبار والمواضيع الخفيفة.

نشر في: 10/01/2023 10:54am
By Petra Taok Al Hindi, Fares Hassan
تقديم: Ramy Aly
المصدر: SBS
شهدت قرية تيرة التابعة لمحافظة الدقهلية شمال مصر جريمة مروعة حينما أقدم رجل على قتل زوجته بصورة وحشية.

وتلقت شرطة المحافظة بلاغا من أحد الأهالي بوقوع جريمة قتل في القرية، وانتقلت القوة الأمنية إلى موقع الحادث لتجد مفاجأة مروعة.

حيث تبين أن الزوج يجلس بجانب جثة زوجته مفصولة الرأس ويتحدث في بث مباشر على صفحته بإحدى وسائل التواصل الاجتماعي، وهدد عناصر الشرطة في حال الاقتراب منه أنه سيقوم بذبح أبنائه.

تحدثت بترا طوق وفارس حسن عن هذا الموضوع في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.

هذا بالإضافة لمواضيع أخرى.

تعرفوا على المزيد عن تلك المواضيع في الرابط الصوتي.

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