سيدني الاسوأ: القدرة على تحمل تكاليف السكن في استراليا تصل إلى أسوأ مستوى لها منذ ثلاثة عقود

sydney house

سيدني الاسوأ وبيرث الافضل: القدرة على تحمل تكاليف السكن في استراليا تصل إلى أسوأ مستوى لها منذ ثلاثة عقود Credit: Public Domain

احصل على تطبيق SBS Audio

طرق أخرى للاستماع

وجد أحدث تقرير لمؤسسة Proptrack أن الأسر التي يبلغ متوسط دخلها 105 آلاف دولار يمكنها تحمل سعر 13 في المائة من المنازل التي تم بيعها في جميع أنحاء البلاد في العام الماضي. وهذا هو أدنى مستوى منذ عام 1995. ويقول الوكيل العقاري تشاد عربيد ان الارتفاع الحاد في معدلات القرض العقاري وزيادة أسعار المنازل كانا العاملان الرئيسيان وراء هذا الانحدار.

تصدرت ولاية نيو ساوث ويلز التصنيف باعتبارها الولاية الاسوأ من حيث القدرة على تحمل تكلفة شراء منزل اذ تجاوز متوسط سعر المنزل مليون دولار في سيدني. جدير بالذكر ان يوساوث ويلز احتفظت بهذا اللقب لمعظم الأعوام الثلاثين الماضية.

وتأتي تسمانيا في المرتبة الثانية حيث تمثل أقساط الرهن العقاري 35 في المائة من دخل الأسرة - وهو رقم قياسي على الصعيد الوطني .وجاءت فيكتوريا في المرتبة الثالثة مباشرة،
Kings Park, Launceston, Tasmania, Australia
Source: iStockphoto
في المقابل وجد التقرير أن القدرة على تحمل تكاليف السكن هي الأعلى في غرب أستراليا وكوينزلاند. ففي غرب أستراليا، تستطيع 22 في المائة من الأسر ذات الدخل المتوسط شراء منزل، تليها 16 في المائة من الأسر في كوينزلاند.

 استمعوا إلى اللقاء في المدونة الصوتية في أعلى الصحفة.
استمعوا لبرنامج "أستراليا اليوم" من الاثنين إلى الجمعة من الساعة الثالثة بعد الظهر إلى السادسة مساءً بتوقيت الساحل الشرقي لأستراليا عبر الراديو الرقمي وتطبيق Radio SBS المتاح مجاناً على 
أبل 
و
أندرويد.


أكملوا الحوار على حساباتنا على 
فيسبوك 
و
تويتر 
و
انستغرام.
شارك

الأكثر متابعة

11:03
Mother and Son looking at sunset

اليكم قصة هنا الأم العازبة بأنكساراتها وانتصاراتها

09:41
Donated food and household items, available to a charity in Queensland

'الحاجة ماسة جدا': منظمات خيرية تئن بسبب ارتفاع عدد المحتاجين في أستراليا

10:45
MicrosoftTeams-image.png

من لاجئة قوارب بعمر التاسعة إلى أفضل محامية شابة للعام في جنوب أستراليا

12:55
Walking Barefoot

المساكنة أو العلاقات المثلية أو رؤية الناس يمشون حفاة: ما أكثر المظاهر الاجتماعية التي صدمتكم في أستراليا؟

12:47
An image provided by Ross W. Paterson, Rachel L. Brown, et al./Brain, Oxford University Press, brain scans of coronavirus patients from a study published in July. The new study offers the first clear evidence that in some people,

قصة هزت العالم، كيف انتقلت الدودة الحية من معدة إمرأة لدماغها!

10:03
Boys have their hair braided in the salon.

'مستقبل آمن': كيف انتشل صالون شعر في مدرسة في سيدني الطلاب من الفوضى والبطالة؟

12:54
aaed3d46-2c59-496b-a846-568e0d7d6a64.JPG

المفكر الدكتور خزعل الماجدي يزور أستراليا لافتتاح المؤتمر الدولي الثاني للمنتدى الثقافي الاسترالي العربي

07:28
pexels-pavel-danilyuk-7108145.jpg

استخراج 'صحن' من بطن امرأة نيوزيلدنية

Latest podcast episodes

RDr. Mohammad Irhemeh.jpg

تأسيس مؤسسة طبية أسترالية نيوزيلندية غير ربحية بلمسة فلسطينية

HSC Exams

امتحانات الثانوية العامة في أستراليا على الأبواب: 4 نصائح للأهل لتخفيف حدة الضغط والتوتر

Young couple sitting on towel in park with border collie, rear view

آداب السلوك في حدائق أستراليا: كيف تستمتع بالمساحات الخضراء بأفضل طريقة

Mother and Son looking at sunset

اليكم قصة هنا الأم العازبة بأنكساراتها وانتصاراتها