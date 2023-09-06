سيدني الاسوأ: القدرة على تحمل تكاليف السكن في استراليا تصل إلى أسوأ مستوى لها منذ ثلاثة عقود

تصدرت ولاية نيو ساوث ويلز التصنيف باعتبارها الولاية الاسوأ من حيث القدرة على تحمل تكلفة شراء منزل اذ تجاوز متوسط سعر المنزل مليون دولار في سيدني. جدير بالذكر ان يوساوث ويلز احتفظت بهذا اللقب لمعظم الأعوام الثلاثين الماضية.





وتأتي تسمانيا في المرتبة الثانية حيث تمثل أقساط الرهن العقاري 35 في المائة من دخل الأسرة - وهو رقم قياسي على الصعيد الوطني .وجاءت فيكتوريا في المرتبة الثالثة مباشرة،



Source: iStockphoto في المقابل وجد التقرير أن القدرة على تحمل تكاليف السكن هي الأعلى في غرب أستراليا وكوينزلاند. ففي غرب أستراليا، تستطيع 22 في المائة من الأسر ذات الدخل المتوسط شراء منزل، تليها 16 في المائة من الأسر في كوينزلاند.





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