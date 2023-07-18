كيف نجا بحار أسترالي ظل ضائعا في عرض البحر شهرين كاملين؟

تم إنقاذ بحار أسترالي وكلبته قبالة سواحل المكسيك، بعد أن تاه في عرض البحر لمدة شهرين.





تعود القصة إلى أبريل الماضي عندما انطلق تيم شادوك إلى "بولينيزيا الفرنسية" من المكسيك لكن قاربه أصيب بأضرار بالغة جراء عاصفة بعد شهر واحد فقط من بدء الرحلة.





وظل الرجل البالغ من العمر 51 عاما وكلبته تحت مظلة صغيرة على متن قاربه المحطم، لأسابيع طويلة، قبل أن ترصدهما مروحية تبحث عن سمك التونة للصيد.





تحدثت بترا طوق الهندي وفارس حسن عن هذا الموضوع بالإضافة إلى مواضيع أخرى شيقة في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.





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