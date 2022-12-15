لنحكِ عن المال

كيف يمكن أن تحصل على تخفيض في سعر تذكرة سفرك داخل وخارج أستراليا؟

لنحكِ عن المال

Government announces travel bans for welfare debt dodgers.

How can you get a discount on your airfare in and out of Australia? Source: AAP

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نشر في: 15/12/2022 2:37pm
By Maram Ismail
المصدر: SBS

تستعرض هذه الحلقة من بودكاست لنحكِ عن المال احدى الطرق التي تسمح لنا بالسفر برفاهية وبميزانية محدودة باستخدام برنامج نقاط المسافر الدائم.

نشر في: 15/12/2022 2:37pm
By Maram Ismail
المصدر: SBS
تعرف هذه الطريقة بـ point hacking ، وهي طريقة التي تسمح بتجميع نقاط المسافر الدائم frequent flyer، حتى وان لم يكن من المسافرين الدائمين.

يقول المحلل الاقتصادي عبدالله عبدالله ان هذه الطريقة تسمح لنا بالاستفادة من أسعار تذاكر مخفضة أو حتى من الحصول على درجات أعلى من الخدمة والمقاعد بأسعار أقل أيضا.

ولكن لن تجمع هذه النقاط بين ليلة وضحاها. قد يستغرق الأمر عاما كاملا لتجميع ما يكفي من النقاط ليسمح بالاستفادة منها لتقليل سعر التذكرة داخل أستراليا أو للسفر إلى دول الشرق الأوسط. أو حتى لنقل مقاعدنا من الدرجات الاقتصادية إلى درجات رجال الأعمال.

يقول عبدالله: "ان كنتم من المسافرين الدائمين فان تجميع النقاط يصبح تحصيلا حاصلا. ولكن ان لم تكونوا كذلك، فهناك طرق أخرى لتجميع النقاط".

تبيع شركات الطيران نقاطها لمؤسسات تجارية أخرى كوسيلة لتشجيع المستهلك على شراء بضائع أو خدمات هذه الشركة.
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فعلى سبيل المثال تقدم بعض البنوك بطاقات ائتمانية ترتبط باتفاقية ما بين البنك وشركة الطيران. وفي كل مرة يستخدمها العميل يحصل على نقاط إضافية. وتتنافس العديد من البنوك لبيع بطاقة ائتمانها وخاصة للأشخاص الذين يتميزون بتاريخ ائتماني نظيف.

ويقول عبدالله: "لهذا نرى عروضا كثيرة للبنوك تقدم فيها مكافآت تسجيل كبيرة تتمثل في مئات آلاف النقاط".

"ولكن يجب ان نبقى قادرين على التحكم بحجم مصروفنا، وعدم المبالغة في الانفاق من أجل تجميع النقاط".

وعند البحث عن بطاقة الائتمان الأمثل من حيث تجميع النقاط، يمكن الاستفسار عن الحد الأقصى الذي يمكن الحصول عليه مقابل كل دولار يتم صرفه عن طريق بطاقة الائتمان.

وتقدم العديد من المحلات الكبرى في أستراليا نقاط إضافية عن النقاط التي تقدمها البطاقة الائتمانية. لذا قد يساعد الاطلاع على الصفقات التي تعقدها هذه المحلات مع شركات الطيران في تحديد الأماكن التي يمكن الاستفادة من نقاطها.

للمزيد من التفاصيل عن برنامج تجميع نقاط السفر وكيفية الاستفادة منه يرجى الاستماع إلى الحلقة كاملة في الرابط المرفق أعلاه.
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