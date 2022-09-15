صدفة تجمع بين عراقي أسترالي والملك تشارلز الثالث في لندن

بدأ مئات الآلاف من البريطانيين توديع ملكتهم الراحلة إليزابيث الثانية بعد حوالي أسبوع على وفاتها، ووصل نعش الملكة التي توفيت يوم الخميس عن 96 عاماً، إلى العاصمة البريطانية مساء الثلاثاء.





وبعد ليلة في قصر باكنغهام نقل الجثمان إلى بهو ويستمنستر، أقدم صالة في البرلمان البريطاني، في موكب رسمي في وسط لندن





ولمدة خمسة أيام، اعتباراً من عصر امس الاربعاء إلى صباح الاثنين، وهو يوم الجنازة الوطنية، يمكن للبريطانيين القدوم لوداع الملكة التي أشادوا بالإجماع بتفانيها طوال أكثر من سبعين عاماً.





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قصر باكنغهام بعدسة علاء الخزرجي Credit: علاء الخزرجي ويتوقع أن يزور مئات الآلاف بهو ويستمنستر الذي ستبقى أبوابه مفتوحة في هذه المناسبة 24 ساعة في اليوم. لكن الأمر يحتاج إلى الصبر بوجود طوابير طويلة يمكن أن تمتد لأميال.





ويقول السيد علاء الخزرجي الذي شاءت الاقدار أن يكون في بريطانيا ساعة إعلان وفاة الملكة اليزابيث، إنه شاهد الملك تشارلز الثالث وزوجته كاميلا على بعد عدة أمتار خلال توجه موكبه نحو قصر باكنغهام هذا الاسبوع، وإنه التقط صورا وفيديو له.





وعن مشاهداته في لندن يقول علاء الخزرجي إن الجماهير كانت تتوافد إلى الساحات والشوارع بشكل متواصل رغم الأمطار.





وأشاد بتعامل الشرطة مع الناس في الشوارع وقال إن "الشرطة تتعامل بلطف وأخلاق عالية، وعناصرها قمة بالاحترام".





وقال إن الفنادق ممتلئة والمواصلات صعبة بينما تستعد العاصمة البريطانية "لجنازة القرن."





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