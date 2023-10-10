كيف تحول هذا الرجل من مزارع إلى رائد فضاء؟

رفضته وكالة ناسا الدولية 11 مرة، ولكن خوسيه هيرنانديز تمكن من أن يصبح رائد فضاء في عمر 41 عاماً، وتحولت أيضا قصة حياة الأميركي المكسيكي الأصل إلى فيلم سينمائي يروي قصة أول مزارع يتحول إلى رائد فضاء.





ويتناول فيلم "A Million Miles Away" الذي بدأ عرضه في 15 سبتمبر الجاري حياة هيرنانديز، من حقول كاليفورنيا إلى وكالة الفضاء الأمريكية NASA.





تحدثت بترا طوق الهندي وفارس حسن عن هذا الموضوع في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.





هذا بالإضافة إلى مواضيع أخرى شيقة.





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