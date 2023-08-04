"بدأت مشروعها من المنزل": كيف نجحت هذه المهاجرة في تحقيق حلمها في أستراليا؟

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تركت هالة عقل السخن عملها في مجال الإعلانات بعد هجرتها الى استراليا، وكأم ومقدمة رعاية لثلاثة أطفال اختارت أن تؤسس عملها الخاص فانطلقت من المنزل الى ريادة الأعمال وتحديدًا في مجال تخصصها الجامعي في التصميم الجرافيكي والتواصل المرئي. نشأت الفكرة من تصميم موضوعات مخصصة لأعياد ميلاد أطفالها قبل إطلاق عملها الخاص فكيف تطورت الفكرة من مجرد العمل في أعياد الميلاد والمناسبات الخاصة إلى تصميمات الملابس والطباعة إلى لافتات الشركات فيL'atelier P'ink Design Boutique بين رعاية الأطفال وريادة الاعمال، كيف تحقق التوازن ونتظم الوقت والاولويات في دوام لا ينتهي؟

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