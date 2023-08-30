ما بين "صاحب البيت يجب أن يكون السيّد" و"نحن جميعا أستراليون فلماذا يميزونهم عنا" اختلف رأي الأستراليين العرب

من أدلايد عاصمة ولاية جنوب أستراليا، أعلن اليوم رئيس الحكومة أنثوني ألبانيزي عن موعد الاستفتاء الذي سيصوت فيه الاستراليون على تعديل الدستور وإنشاء صوت للسكان الأصليين يضمنه الدستور.





أصبح تاريخ التصويت معروفا الآن. إنه الرابع عشر من شهر تشرين الأول أكتوبر القادم. ستة أسابيع تفصلنا عن هذا الاستحقاق التاريخي، الذي إذا ما نجح، سوف يصبح للسكان الأصليين في أستراليا هيئة تمثلهم وتعرض قضاياهم امام البرلمان الأسترالي.





وقد صعّد مؤيدو الصوت حملتهم اليوم داعين للتصويت بنعم – وكان من بينهم رئيس الوزراء الأسبق مالكوم ترنبول. بينما استمر الائتلاف المحافظ بالدعوة الى التصويت بلا.



يأتي الاعلان عن موعد الاستفتاء في وقت اشارت فيه الاستطلاعات الأخيرة إلى توجه ولاية جنوب أستراليا للتصويت بنعم الآن – بعدما كانت تميل لمعسكر التصويت بلا، وإلى توجه ولاية تزمانيا للتصويت ضد الصوت.





يرى المعسكر المؤيد - أن تصويت ولايتي جنوب استراليا وتسمانيا بنعم أمر مصيري من اجل الحصول على غالبية الولايات – لأن شروط نجاح أي استفتاء يتطلب أن تصوت أربع ولايات بنعم لنجاحه. هذا بينما يُتوقع أن تكون الغلبة في ولايتي كونزلاند وغرب استراليا لمعكسر "اللا".





واعتبر وورن ماندين وهو من إحدى الشخصيات المعروفة في مجتمع السكان الأصليين ان هذا الاستفتاء سيقسم الأمة. بينما قال رئيس الوزراء إن هذه فرصة لا تأتي إلا مرة واحدة كل جيل - وحث رئيس الوزراء انثوني البانيزي الناخبين على البحث عن الحقائق قبل أن يأخذوا قرارهم.



وشدد مسؤولو مفوضية الانتخابات الاسترالية، على أهمية التصويت الصحيح --- أي على ضرورة كتابة كلمة "نعم" أو "لا" على ورقة الاقتراع، وليس بوضع إشارة تأييد أو معارضة.







حول هذا الاستفتاء ولمعرفة رأي بعض المقيمين في هذه ولايات أسترالية استمعوا أولا لرأي السيد أيمن أبو دقة من مدينة أدليد في جنوب أستراليا، ومن مدينة كارنز في ولاية كونيزلاند لرأي السيد أيمن حمزة، ومن مدينة بيرث في ولاية غرب استراليا لرأي السيد عبد الرحمن علمي.



استمعوا إلى اللقاءات في المدونة الصوتية في أعلى الصفحة.





هل أعجبكم المقال؟ استمعوا لبرنامج "أستراليا اليوم" من الاثنين إلى الجمعة من الساعة الثالثة بعد الظهر إلى السادسة مساءً بتوقيت الساحل الشرقي لأستراليا عبر الراديو الرقمي وتطبيق Radio SBS المتاح مجاناً على أبل و أندرويد.



