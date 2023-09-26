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"حرية التعبير مصانة ولكن": كيف يحاسب القانون على الاعتداء الذي طال رئيسة حكومة المقاطعة الشمالية؟
NT Chief Minister Natasha Fyles and Deputy Nicole Manison host a press conference in Darwin, Monday, September 25, 2023. NT Chief Minister Natasha Fyles has been left with a black eye following an alleged assault by a member of the public. (AAP Image/Neve Brissenden) NO ARCHIVING Source: AAP / NEVE BRISSENDEN/AAPIMAGE
قالت رئيسة حكومة المقاطعة الشمالية، ناتاشا فايلز، إنها لن تمتنع عن التواجد في المجتمع على الرغم من "الاعتداء العنيف" المزعوم ضدها في داروين. وقع الحادث في أسواق Nightcliff الشهيرة في داروين صباح الأحد، ووجهت الشرطة لامرأة تبلغ من العمر 56 عامًا تهمة الاعتداء الجسيم وستقوم الشرطة بمراجعة ما إذا كان ينبغي زيادة الأمن المرافق للسيدة فايلز. وفي حديثها لوسائل الإعلام، قالت فايلز إنها تلقت "ضربة قوية على وجهها" وستتطلب الإصابة العلاج الطبي وتابعت:"شعرت ببعض الانزعاج أمس وهذا الصباح، لكنني بخير. لقد عدت إلى العمل، وسأواصل العمل. إن ضرب شخص على وجهه بهذه الطريقة اعتداء عنيف وغير مقبول". كما أدانت نائبة رئيسة الحكومة نيكول مانيسون الهجوم قائلة: "لا يهم من أنت، ليس هناك أي عذر على الإطلاق للتوجه إلى شخص ما وضربه على وجهه." تحدثنا مع المحامي سايمون دياب والذي قال بدوره ان هذا النوع من الاعتداءات ممنوعة بالقانون وبالعرف الاجتماعي ويعاقب عليها بالسجن لمدة تتراوح بين سنتين إلى خمس سنوات. وأوضح دياب أن حرية التعبير مصانة في القانون ومحمية بالدستور الأسترالي ولكنها تتوقف عندما الاعتداء على شخص آخر جسدياً أو لفظياً. المزيد من التفاصيل في الملف الصوتي المرفق بالصورة أعلاه.
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