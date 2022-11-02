دليل الاستقرار: ما هي آلية عمل وسائل الإعلام في أستراليا؟

النقاط الرئيسية: يوجد في أستراليا وسيلتا إعلام ممولين من القطاع العام: هيئة الإذاعة الأسترالية (ABC) وخدمة البث الخاصة (SBS)

تختلف وسائل البث العامة عن وسائل الإعلام المملوكة من الحكومات

يوجد في أستراليا قنوات تجارية ومجتمعية تعمل على زيادة الإيرادات من خلال الإعلان أو الرعاية

تعد حرية الصحافة والمشهد الإعلامي المتنوع من السمات المميزة للديمقراطيات السليمة، حيث يتمتع المواطنون والصحفيون بسلطة التعبير عن أنفسهم والحصول على المعلومات ونشرها دون خوف من التدخل أو الانتقام من الحكومة الحاكمة.





على الرغم من أن حرية الصحافة لا يضمنها الدستور، إلا أن أستراليا تحتل المرتبة الأولى على 40 دولة في مؤشر حرية الصحافة العالمي.





يوجد في أستراليا العديد من الجهات الإعلامية، بما في ذلك وسائل الإعلام التجارية المملوكة للقطاع الخاص، وشبكات المجتمع المدعومة.





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تمول الحكومة أيضًا وسائل إعلام للخدمة العامة من خلال عائدات الضرائب: مثل هيئة الإذاعة الأسترالية (ABC) وخدمة البث الخاصة (أو SBS).





تنتج وسائل الإعلام السائدة الخاصة محتوى للربح وللتصنيفات، حيث إنهم يستجيبون لرعاتهم التجاريين ومصالحهم، في المقابل، تكون هيئات البث العامة مسؤولة أمام المجتمع الذي يمولها.





Credit: Sompong Sriphet / EyeEm/Getty Images

ما هي وسائل الإعلام العامة؟

الوسائل الإعلامية العامة هي خدمة عامة، إنهم مكلفون بإبلاغ المجتمع بدقة، لذلك يجب أن تكون خدماتهم الإخبارية متوازنة وجديرة بالثقة ومستقلة من الناحية التحريرية.





وهذا يعني أنه يجب السماح للصحفيين في وسائل الإعلام العامة بفحص واستجواب وانتقاد الحكومة وجميع الأحزاب السياسية، ويقرر المذيعون العامون الأخبار التي يجب الإبلاغ عنها وكيفية تغطية الأحداث.





ويوضح كريستيان بورتر، الرئيس التنفيذي لشركة Public Media Alliance "لكي يتم الوثوق بهم، يجب أن يُنظر إلى هيئات البث العامة على أنها تفهم وتبلغ عن الأشياء بطريقة عادلة ونزيهة، أن الحياد يتعلق بالحقيقة، ويتعلق بمساءلة السلطة".



يجب أن تكون هيئات البث العامة خالية من التدخل الحكومي أو التجاري العلني، ويجب أن يكون لديهم إشراف من نوع ما من المنظمين المستقلين بشكل مثالي وأن يقدموا أخباراً محايدة ومحتوى عالي الجودة يعلم المجتمع بأسره ويثقفه ويسليه

وتشمل الوظائف الهامة الأخرى لوسائل الإعلام العامة تعزيز النقاش العام، وتوفير منصة لمجموعة متنوعة من الأصوات وأنماط البرمجة التي تعكس الاحتياجات المتنوعة ووجهات النظر للمجتمع الأوسع.





"يجب أن تكون وسائل الإعلام العامة أيضاً مصدراً موثوقاً للمعلومات في أوقات الطوارئ أو في الأزمات، ومضاداً موثوقاً للمعلومات المضللة".







LEARN MORE ABOUT THE ROLE OF PUBLIC MEDIA Full interview with Kristian Porter, CEO of the Global Public Media Alliance 11:38 Play ولأن الإذاعات العامة يعتبرون ركيزة من أركان الديمقراطية، يتم تمويلهم من خلال الخزينة العامة، هذا يعني أنهم ملزمون بالإفصاح عن كيفية تمويلهم وإدارتهم وكيفية إنفاق أموالهم.





وهذا مخالف لوسائل الإعلام التي ترعاها الحكومات خارج أستراليا، والتي توجد غالباً في البلدان التي تحكمها أنظمة استبدادية، تعمل الإذاعات التي تسيطر عليها الدولة كذراع للحكومة.





توضح البروفيسورة ويندي بيكون أن "الغرض من هذه الوسائل الإعلامية هو أن تكون صوتاً لأي حكومة تسيطر على مجتمعهم".





تنشر هذه الأنواع من المنافذ عادةً دعاية حكومية ومحتوى شعبوي وقومي.



IN-DEPTH: LEARN MORE ABOUT THE MEDIA IN AUSTRALIA Full Interview with Journalism expert, Prof Wendy Bacon 17:55 Play "هذا يختلف تماماً عن فكرة البث المستقل، حيث يمكن أن يأتي التمويل من الجمهور، ولكنه بطريقة ما بمثابة منحة لوسائل الإعلام القادرة على إصدار أحكام حول ما له قيمة إخبارية، وما يخدم المجتمع من حيث المعلومات".





توضح البروفيسورة بيكون أن وسائل الإعلام العامة يجب أن تكون لديها ترتيبات لضمان استقلالها التحريري.





"على سبيل المثال، لا يملك وزير الاتصالات في أستراليا سيطرة مباشرة على هيئة بث عامة، في حين أنه حيث توجد وسائل إعلام تسيطر عليها الدولة، فسيكون الوزير قادراً على إعطاء تعليمات مباشرة".



Credit: AAP Image/Joel Carrett

دور ABC و SBS في أستراليا

يوجد في أستراليا وسيلتا إعلام ممولين من القطاع العام، هيئة الإذاعة الأسترالية (ABC) وخدمة البث الخاصة (SBS)





يتم توجيه كلاهما من خلال المواثيق الفردية والسياسات التحريرية وقواعد الممارسة التي تنص على أن يكون محتواهما عادلاً ومتوازناً.





ABC هو الأكبر من بين الاثنين، مع العشرات من المكاتب الإقليمية والدولية، فضلا عن المكاتب والاستوديوهات في جميع المدن الاسترالية.





ولديها محطات إذاعية وقنوات تلفزيونية لتلبية مختلف الاهتمامات والجماهير، من بينها قنوات تلفزيونية مخصصة للأخبار وقناة خاصة بمحتوى الأطفال. تشتهر ABC بجودة عملها الصحفي.



LEARN MORE ABOUT THE ABC Full interview with Gaven Morris, former Director of News, Analysis and Investigations at the ABC. 05:17 Play كما يبقي ABC المجتمعات على اطلاع أثناء حالات الطوارئ، ويقوم بتثقيف الجمهور حول الاستعداد، ويبث التحذيرات والتحديثات أثناء الأزمات.





يقول غافين موريس، المدير السابق للأخبار في هيئة الإذاعة الأسترالية: "في السنوات الأخيرة نما ذلك بالنسبة لـ ABC، المزيد من حالات الطوارئ، لا سيما في الطقس والحرائق والفيضانات والعواصف وكل هذه الأشياء بسبب تغير المناخ، ضمنت زيادة هذا الدور".





SBS Radio has close ties to the migrant communities living in Australia. Source: SBS SBS هي محطة البث العامة الوطنية متعددة الثقافات واللغات في أستراليا، وعلى الرغم من أنها تقدم خدمات مماثلة لـ ABC، إلا أن قنوات SBS التلفزيونية تشمل أيضاً برامج دولية، بالإضافة إلى خدمات إخبارية باللغة الإنجليزية والعديد من اللغات الأخرى.





إنها توفر للأشخاص من خلفيات غير ناطقة باللغة الإنجليزية الوصول إلى المعلومات والترفيه من بلدانهم الأصلية.





وتستضيف SBS أيضاً NITV، التلفزيون الأسترالي الوطني للسكان الأصليين، والذي يعرض المحتوى من منظور الأمم الأولى.





وتم تصميم SBS في البداية كخدمة إذاعية لتقديم المشورة للمهاجرين حول كيفية الوصول إلى الخدمات الطبية في أستراليا، وبدأ البث في منتصف السبعينيات كمحطتين تمولهما الحكومة ويديرهما المتطوعون بثماني لغات.





SBS Radio started broadcasting in eight languages in 1975, and now airs original programming in more than 60 languages. Source: SBS وتوسع راديو SBS منذ ذلك الحين بشكل كبير، ويبث الآن البرامج الإذاعية والأخبار الرقمية والبودكاست بأكثر من 60 لغة، من بينها دليل الاستقرار.





يوضح ديفيد هوا، مدير محتوى اللغة الصوتية في SBS: "إنه موجه بشكل كبير إلى الجماهير في أستراليا الذين يتحدثون لغات مختلفة، واحتياجاتهم واسعة جداً، وتم تصميم الخدمة لمساعدة الأشخاص على فهم أكبر قدر ممكن عن أستراليا، والطريقة التي تعمل بها الأشياء بما في ذلك حكومتنا، والبيروقراطية لدينا، ونظامنا المدرسي، وأنظمة الطوارئ لدينا وما شابه، بحيث يكون الناس في أفضل بداية ممكنة".



IN-DEPTH: LEARN MORE ABOUT THE SBS Full Interview with David Hua, Director of SBS's Audio and Language Content Division 13:27 Play

وسائل الإعلام التجارية في أستراليا

الوسائل التجارية ضرورية أيضاً لضمان تنوع وسائل الإعلام في البلدان الديمقراطية.





كاسي ديريك هي مديرة قسم الإعلام في تحالف الإعلام والترفيه والفنون (MEAA)، وهو أكبر اتحاد في أستراليا يمثل الصحفيين من وسائل الإعلام العامة والتجارية.





وتقول إن دور الإعلام التجاري حاسم.





"يمكن أن يكون الأمر أكثر تخصصاً أو على الأقل يقدم منظوراً مختلفاً، وأعتقد أنه من الأهمية بمكان حقاً أن يتمكن الأشخاص الموجودون في أستراليا من الوصول إلى أكبر عدد ممكن من وجهات النظر المختلفة والعديد من الأساليب المختلفة لرواية القصص قدر الإمكان".





عملت البروفيسور ويندي بيكون كصحفية في كل من المنافذ العامة والتجارية.





وتقول على الرغم من أن بعض أقسام وسائل الإعلام التجارية تقوم بعمل صحافي متميز للصالح العام، إلا أن معظم محتواها مصمم لجذب جماهير كبيرة لزيادة الإيرادات من خلال الإعلانات.







الغرض الأساسي من هذه الوسائط هو كسب أكبر قدر ممكن من المال، هذا يعني أن المعلنين لن يعلنوا إلا إذا شعروا أن المحتوى يجذب الناس نحو البرنامج، لدينا شركتان كبيرتان، أكبرهما مملوكة لروبرت مردوخ، نيوز كوربوريشن. لديهم صحف ولديهم نفوذ في الإذاعة والتلفزيون Professor Wendy Bacon

يوجد في أستراليا العديد من وسائل الإعلام المملوكة للقطاع الخاص، تتحكم هذه الشركات في أسواق الصحف التجارية المحلية والتلفزيون والإذاعة.





غالباً ما تكون المنافذ التجارية ملتزمة بقيمها التحريرية لأصحابها، وغالباً ما يمكن لأصحابها المساعدة في تحديد النهج الذي سيتبعه الصحفيون في مواضيع إخبارية معينة، في بعض البلدان، يُنظر إلى الصحافة التجارية إلى حد كبير على أنها داعمة لليمين ، "يشرح كريستيان بورتر ، الرئيس التنفيذي لتحالف الإعلام العام.



Some people believe that the concentration of media ownership in Australia affects the quality of election campaign coverage. Source: AAP / Credit: AAP ويقول بورتر إن تنوع وسائل الإعلام أمر بالغ الأهمية لضمان تعدد وجهات النظر.





"الشيء الوحيد الذي يمكن أن يكون خطيراً للغاية هو عندما يكون هناك مالك واحد للعديد من المؤسسات الإعلامية، وعندما يكون هناك احتكار، فإن الشيء الذي يجب مراعاته هو كيف سيبدو المشهد الإعلامي الخاص بك بدون مذيع عام؟ كيف ستبدو الأخبار؟ هل سينحرف إلى وجهة نظر معينة؟ بدلاً من أن تكون هناك منظمة مثل ABC و SBS متاحة لتقديم هذا الصوت المحايد والموثوق نيابة عن الجمهور؟ وهذا هو السؤال الذي يجب طرحه دائماً".





تحالف الإعلام العام هو أكبر اتحاد عالمي لوسائل الإعلام العامة، والذي يدعو إلى القيم الأساسية لوسائل الإعلام والصحافة العامة، ويشمل أعضاء المنظمة BBC (هيئة الإذاعة العامة في المملكة المتحدة) و PBS و NPR (محطات البث العامة الأمريكية) و ABC و SBS ، من بين آخرين.





المزيد في التدوين الصوتي أعلاه.





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