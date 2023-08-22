"خدمات في المنزل": كيف يعمل النظام الوطني للتأمين ضد الإعاقة NDIS؟

A participant in the NDIS

Source: SBS

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سيكشف وزير الخزانة جيم تشالمرز يوم الغد عن تقرير "مستقبل الأجيال الأسترالية" والذي سيظهر نقاط قوة وضعف الاقتصاد الأسترالي وأبرز العقبات التي ستواجه البلاد خلال العقود الأربعة المقبلة حيث من المتوقع أيضًا أن تساهم الشيخوخة وتزايد عدد السكان في زيادة مقدار ما تنفقه الحكومة الفيدرالية على الرعاية الصحية ورعاية المسنين. ستشكل تكلفة الصحة ورعاية المسنين و النظام الوطني للتأمين ضد الإعاقة والدفاع نصف إنفاق الكومنولث في غضون 40 عامًا، وفقًا لمقتطفات من التقرير المرتقب. وعلى مدار العقد المقبل، من المتوقع أن يكون النظام الوطني للتأمين ضد الإعاقة NDIS من أسرع فئات الإنفاق الحكومي نموًا. كيف يعمل نظام NDIS؟ ما هي الخدمات التي يقدمها لكبار السن وأصحاب الإعاقة؟ ما هو دور مزودي الخدمة؟ الإجابة على كل هذه الأسئلة في المقابلة أعلى الصفحة مع العاملة في المجال ايثار الحسن.

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