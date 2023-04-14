كيف تُحيي العائلات المسيحية التي تتبع التقويم الشرقي "يوم الجمعة العظيمة"

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التقى فارس حسن وبترا طوق الهندي في برنامج "Good morning Australia السيدة هناء فرج من بيرث، وتحدثا معها عن معاني هذا اليوم، وكيف تعيشه العائلة القبطية سواء في البلد الأم مصر وكذلك في أستراليا.

النقاط الرئيسية:
  • الجمعة العظيمة هي معنى الفداء والتضحية والخلاص من الخطيئة على الصليب
  • تبدأ الصلوات بسرد أحداث صلب المسيح في ذلك اليوم بالتسلسل، وتُزال جميع مظاهر الفرح.
  • كل الوجبات المقدمة في ذلك اليوم لها رمزية خاصة بهذا الحدث العظيم.
عن معاني يوم الجمعة العظيمة، قالت السيدة هناء فرج، "في الجمعة العظيمة، الكنيسة تقيم أطول طقس فيها على مدار السنة، حيث يبدأ بسرد أحداث ذلك اليوم بالتسلسل، وتُزال جميع مظاهر الفرح في الكنيسة، وتتحول إلى اللون الأزرق حزناً".
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"الفداء والتضحية": الكنائس الشرقية تحيي ذكرى يوم الجمعة العظيمة

كما تحدثت السيدة هناء عن كيف تُمضي العائلة المسيحية القبطية وقتها في يوم الجمعة العظيمة، حيث تجتمع العائلة، ويتم تقديم وجبات الفول النابت، والطعمية، وورق العنب المحشي.

وأوضحت السيدة هناء" أن لكل وجبة رمزية خاصة بهذا الحدث العظيم".
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وللجمعة العظيمة أهمية كبيرة عند المسيحيين، إذ يقول القادة الروحيون إن الجمعة العظيمة هي معنى الفداء والتضحية والخلاص من الخطيئة على الصليب. 
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الكنائس الشرقية تُحيي ذكرى يوم الجمعة العظيمة

للاستماع للقاء مع السيدة هناء فرج، يرجى الضغط على التدوين الصوتي في الأعلى.
 
هل أعجبكم المقال؟ استمعوا لبرنامج "Good Morning Australia" من الاثنين إلى الجمعة من الساعة السادسة إلى التاسعة صباحا بتوقيت الساحل الشرقي لأستراليا عبر الراديو الرقمي وتطبيق SBS Radio المتاح مجاناً على أبل وأندرويد.

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