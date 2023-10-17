كم بلغت كلفة الاستفتاء من جيوب دافعي الضرائب؟

Ballot papers are seen at a counting centre in Melbourne, Saturday, October 14, 2023. Australians will vote in a referendum on October 14 on whether to enshrine an Indigenous voice in the country's constitution. (AAP Image/Con Chronis) NO ARCHIVING Source: AAP / CON CHRONIS/AAPIMAGE هذا وترتفع المخاوف بشأن تداعيات الحرب بين إسرائيل وحركة حماس على الاقتصاد العالمي ما بدأ ينعكس في ارتفاع في أسعار المشتقات النفطية.





كيف ستواجه استراليا والعالم تداعيات اقتصاد الحرب؟





الإجابة حول هذا المحور وسواه، مع الخبير المالي والاقتصادي مخلص يوسف في الملّف الصوتيّ أعلاه.







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