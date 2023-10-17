كم بلغت كلفة الاستفتاء من جيوب دافعي الضرائب؟

Voting -AEC

The Voice to Parliament referendum is estimated to have cost Australian taxpayers $450 million. Credit: AEC

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وسط الأوقات الاقتصادية الصعبة التي تتطلب تحديد الأولويات واتخاذ خطوات حكيمة للمحافظة على الاستقرار المالي والتكيف مع التغيرات، أعلنت المفوضية الأسترالية للانتخابات أن تكلفة الاستفتاء على الأرجح بلغت 450 مليون دولار، حيث خصصت الحكومة الفيدرالية 364.6 مليون دولار لإجراء الاستفتاء في ميزانية 23-24 وسط انتقادات للحكومة الحالية جراء هذه الانفاق.

VOICE REFERENDUM COUNTING
Ballot papers are seen at a counting centre in Melbourne, Saturday, October 14, 2023. Australians will vote in a referendum on October 14 on whether to enshrine an Indigenous voice in the country's constitution. (AAP Image/Con Chronis) NO ARCHIVING Source: AAP / CON CHRONIS/AAPIMAGE
هذا وترتفع المخاوف بشأن تداعيات الحرب بين إسرائيل وحركة حماس على الاقتصاد العالمي ما بدأ ينعكس في ارتفاع في أسعار المشتقات النفطية. 

كيف ستواجه استراليا والعالم تداعيات اقتصاد الحرب؟

الإجابة حول هذا المحور وسواه، مع الخبير المالي والاقتصادي مخلص يوسف في الملّف الصوتيّ أعلاه.


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