الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب تحتفل بعيد ميلادها الـ43. فكيف هنأها محبوها؟

حرص عدد كبير من محبّي النجمة المصرية شيرين عبدالوهاب على تهنئتها بعيد ميلادها الـ 43، فهي من مواليد 8 تشرين الأول/أكتوبر.





تلقّت شيرين العشرات من رسائل الدعم والتهنئة من محبّيها عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.





وبعد انتهاء الخلاف الكبير بين شركة روتانا والنجمة المصرية منذ فترة قصيرة، حرصت الشركة على توجيه رسالة لها احتفالاً بهذه المناسبة.



تحدثت بترا طوق الهندي وفارس حسن عن هذا الموضوع في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.





هذا بالإضافة إلى مواضيع أخرى شيقة.





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