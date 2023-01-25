"تختلف قوانين الإجهاض في كل ولاية": تعرفوا على كيفية الوصول إلى خدمات الإجهاض في أستراليا

النقاط الرئيسية: لإجهاض هو خدمة صحية متوفرة في أستراليا، و تتمتع النساء بإمكانية الوصول إلى خيارات الإجهاض في وقت مبكر من الحمل

حوالي 40٪ من حالات الحمل الأسترالية تكون غير مقصودة، من بين هؤلاء، ما يقرب من 30 ٪ تنتهي بالإجهاض، مع حدوث معظم حالات الإجهاض قبل اثني عشر أسبوعاً من الحمل

الخيارات تختلف باختلاف مكان السكن، وغالباً لا يوجد مسار واضح واحد يجب اتباعه، وفقاً للدكتورة كلير بورما، المديرة الطبية في Family Planning NSW، لكن في البداية، يمكن لطبيبك العام أن يوجهك ويؤكد مدى تقدمك في حملك

حوالي 40٪ من حالات الحمل الأسترالية تكون غير مقصودة، من بين هؤلاء، ما يقرب من 30 ٪ تنتهي بالإجهاض، مع حدوث معظم حالات الإجهاض قبل اثني عشر أسبوعاً من الحمل.





تقول البروفيسورة دانييل ماتز هي رئيسة قسم الأطباء في جامعة موناش: "جعل الإجهاض قانونياً شيء، وإتاحة الوصول إليه للنساء شيء آخر".





وعلى سبيل المثال، تتمتع النساء اليوم بخيار الإجهاض الجراحي والدوائي، إلا أن 10٪ فقط من الأطباء العامين مسجلين لوصف الأدوية المطلوبة، فالخدمات محدودة في بعض أجزاء أستراليا.



تختلف قوانين الإجهاض في كل الولاية، لذلك هناك اختلافات طفيفة حسب المكان الذي تعيشين فيه. Danielle Mazza, Head of General Practice at Monash University.

“فيكتوريا هي الأكثر حرية من حيث قوانينها "تقول البروفيسورة دانييل.



"لدى كل ولاية قواعد حول من يمكنه منح السلطة للإجهاض بمجرد حدوثه في وقت متأخر من الحمل (بعد 20 أسبوعاً) ".



It's important to speak with your GP or contact the service that is nearest to you. Credit: Getty/kupicoo

مسؤوليات طبيبك العام

إذا تمت استشارة طبيب عام، فيجب أن يحيل المريض إلى الخدمة المناسبة إذا لم يستطع تقديم الخدمة بنفسه، كما تقول البروفيسورة دانييل.



لدينا قانون يلزم الأطباء بإحالة النساء إلى مقدمي خدمات آخرين إذا كان لديهم اعتراض ديني أو غيره على تقديم الإجهاض أو مناقشة الإجهاض. Danielle Mazza, Head of General Practice at Monash University.

ما هي طرق الإجهاض المتاحة لك؟

قبل مرور تسعة أسابيع على الحمل، تكون المرأة مؤهلة لإجراء الإجهاض الدوائي عن طريق الفم.





ويشبه الإجهاض الدوائي الإجهاض الطبي، ويمكن للطبيب العام تقديم المشورة لك بشأن الإجراء والتأكد من أن الحمل ليس خارج الرحم، وهو حمل يتم فيه زرع البويضة الملقحة خارج الرحم.





ويمكنه بعد ذلك وصف دواء يتسبب في الإجهاض، ويمكن أن يحدث الإجهاض الدوائي في المنزل.





ويتم وصف الدواء أيضاً من قبل العيادات الخاصة وخدمات تنظيم الأسرة وعبر الهاتف الصحي عن بعد أو استشارة عبر الفيديو.



Credit: Getty/Catherine McQueen الخيار الثاني هو إجراء جراحي، حيث يتم الإجهاض جراحياً في عيادة نهارية أو مستشفى تحت تأثير مخدر خفيف، ويمكن اجرائها بعد تسعة أسابيع من الحمل.



طرق الوصول إلى الخدمات المتاحة

الخيارات تختلف باختلاف مكان السكن، وغالباً لا يوجد مسار واضح واحد يجب اتباعه، وفقاً للدكتورة كلير بورما، المديرة الطبية في Family Planning NSW، لكن في البداية، يمكن لطبيبك العام أن يوجهك ويؤكد مدى تقدمك في حملك.



يعتمد ذلك جزئياً على مدى تقدمك خلال فترة الحمل وما هي الخيارات المتاحة لك. أيضاً، المكان الذي تعيش فيه يؤثر للأسف على الخدمات المتاحة وما إذا كان عليك السفر للحصول على الخدمات. Dr Clare Boerma, Medical Director, Family Planning NSW

Credit: Getty/AJ Watt يمكنك أيضاً الاتصال بإحدى خدمات الإحالة الوطنية على مستوى الولاية.



Healthdirect هو خط مساعدة مجاني يعمل على مدار 24 ساعة: 1800022222



Family Planning clinics تقديم خدمات مختلفة في جميع أنحاء أستراليا.



1800 My Options خط المعلومات المتاح في فكتوريا: 1800696784



Pregnancy Choices Helpline متاح في نيو ساوث ويلز: 1800008

تتوفر بعض خدمات الإجهاض في المستشفيات العامة.

كم تبلغ تكلفة الإجهاض؟

يتم توفير معظم خدمات الإجهاض داخل القطاع الخاص، وتختلف التكاليف بشكل كبير اعتماداً على ما إذا كنت تتلقى إجهاضاً طبيًا أو إجراء إجهاض جراحي ويعتمد على مدة الحمل.





يمكن أن تكون مجانية باستخدام بطاقة الـ Medicare.





ويوفر Family Planning NSW كلاً من الإجهاض الطبي والجراحي والفواتير المجمّعة للأشخاص الذين لديهمconcession وhealthcare cards، وتتراوح الرسوم للإجهاض الجراحي من 350 دولاراً إلى 450 دولاراً.



Credit: Getty/milanvirijevic نيكول هويغ هي قائدة فريق الاستشارة لـ Children by Choice.





وتقول، بعض المستشفيات تقدم خدمات مجانية ببطاقة Medicare.





وخلافًا لذلك، إذا كنت تبحث عن إجهاض طبي من خلال عيادة خاصة، فقد يصل سعر الدواء إلى 500 دولار.





"بالإضافة الى ذلك، هنالك تكاليف استشارات الطبيب، واختبارات الدم، والموجات فوق الصوتية، وكل ذلك بتكلفة يمكن أن تصل إلى 1000 دولار".





وتقول نيكول، حتى ما يغطيه التأمين الصحي يختلف في عمليات الإجهاض.





"وجدنا أنه بالنسبة لغالبية النساء اللواتي نعمل معهن، لا يتم تغطية التكاليف من قبل التأمين الصحي الخاص وعليهن دفع التكلفة الكاملة".





وهناك أيضاً عدد قليل من المراكز الصحية الجامعية التي تقدم خدمات الإجهاض.





ويتمتع الطلاب الأجانب عموماً بتأمين صحي خاص قد يغطي خدمات الإجهاض داخل مستشفى من الدرجة الثالثة ولكن ليس في العمليات الجراحية اليومية حيث تحدث معظم حالات الإجهاض الجراحي.





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