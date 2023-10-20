"هل نشفى من هذه الجروح؟": نصائح خبيرة نفسية للتعاطي مع أخبار الحروب

MIDEAST PALESTINIANS ISRAEL CONFLICT

A Palestinian boy inspects the rubble of a destroyed residential building after Israeli air strike in Gaza City, 13 November 2018. Source: EPA / EPA/MOHAMMED SABER

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في ضوء الأحداث المتسارعة في الشرق الأوسط والحرب المستعرة التي أوقعت أكثر من 3700 قتيل في قطاع غزة و1400 قتيل في إسرائيل، يتسمر الكثير من أفراد الجالية العربية أمام شاشات التلفاز والهواتف الذكية طوال الوقت لمتابعة آخر التفاصيل ما يؤدي إلى اختبارهم لمشاعر سلبية مختلفة تتراوح بين الشعور بالضيق والعجز عن تقديم المساعدة وحتى الشعور بالذنب. "لا تحاول إنكار مشاعرك السلبية" كانت هذه إحدى نصائح الخبيرة في المرافقة النفسية ومعالجة الصدمات، د. رنا طيارة، في حديث لأس بي أس عربي24. تحدثت د. رنا أيضاً عن الآليات التي بإمكاننا اتباعها للحفاظ على استقرارنا النفسي وأعطت نصائح أيضاً للتعاطي مع الكم الهائل من الأخبار والصور ومقاطع الفيديو وكيف علينا تصفحها بعيداً عن أعين الأطفال وإجابة أسئلتهم عن الحرب وماهيتها بشكل موضوعي.

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