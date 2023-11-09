تعلم الإنجليزية - الحلقة 49: كيف تتحدث عن عدم فهمك لموضوع معين؟

Adult students asking questions in computer lab

'To clear something up' is when you ask someone to explain something that you don’t understand. Credit: kali9/Getty Images

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تعلم كيف تقول أنك لا تفهم أمر ما. بالإضافة إلى الاستماع إلى قصة كوميدية مضحكة حول سوء فهم المصطلحات الأسترالية.

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هذا الدرس مفيد للمتعلمين من المستوى المتوسط. بعد الاستماع للحلقة اختبروا معلوماتكم من خلال هذا الاختبار.

هدف الدرس:

كيف تعبر عن نفسك عندما لا تفهم ما يقوله شخص ما.

عبارات مختلفة لاستخدامها عندما لا تفهم ما يقال بسبب عدم سماعك للعبارة جيدا:
  • I’m sorry, I didn’t quite catch that. 
  • Could you say it again? 
  • Sorry, I think we lost connection there.  
  • Can you hear me now? 
عبارات مختلفة لاستخدامها عندما لا تفهم شيء ما:
  • I’m afraid I’m not sure. 
  • I’m afraid I don’t know. 
  • What do you mean?  
عبارات مختلفة لاستخدامها عندما تريد من الشخص الذي أمامك تكرار ما قال:
  • I’m sorry, I didn’t quite catch that. 
  • Could you say it again? 
  • Could you go over that again?  
  • Please repeat a little more slowly. 
  • Please repeat one more time. 
  • Come again? 
عبارات مختلفة لاستخدامها عندما تريد أن تتأكد من أن كلامك مفهوم:
  • Is everything crystal clear? 
  • Does that make sense? 
عبارات مختلفة لاستخدامها عندما تفهم أمر ما:
  • I got it. 
  • That’s crystal clear. 
  • Gotcha! 
تعبيرات عامية:

Crystal clear

عندما تفهم ما يُقال أمامك بشكل واضح لا لبس فيه.

Gotcha

تعبير قصير عن فهمك لأمر ما

I didn’t quite catch that means

تعبير مستخدم عندما لا تفهم أو تسمع ما قاله شخص ما بشكل كامل

To clear up

عندما تطلب توضيح أمر ما

To go over again

عندما ترغب في تكرار ما قبل من قبل

مصطلحات:

Repeat

عندما يتم تكرار الكلام لتوضيح ما قيل من قبل

يمكنكم قراءة نص المحادثة كاملا باللغة الإنجليزية من خلال
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