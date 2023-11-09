تعلم الإنجليزية - الحلقة 49: كيف تتحدث عن عدم فهمك لموضوع معين؟

تساعدكم على التحدث والفهم والتواصل مع الآخرين في أستراليا بحلقاتها العديدة التي يمكن متابعتها عبر هذا
هذا الدرس مفيد للمتعلمين من المستوى المتوسط. بعد الاستماع للحلقة اختبروا معلوماتكم من خلال هذا الاختبار.
هدف الدرس:
كيف تعبر عن نفسك عندما لا تفهم ما يقوله شخص ما.
عبارات مختلفة لاستخدامها عندما لا تفهم ما يقال بسبب عدم سماعك للعبارة جيدا:
- I’m sorry, I didn’t quite catch that.
- Could you say it again?
- Sorry, I think we lost connection there.
- Can you hear me now?
عبارات مختلفة لاستخدامها عندما لا تفهم شيء ما:
- I’m afraid I’m not sure.
- I’m afraid I don’t know.
- What do you mean?
عبارات مختلفة لاستخدامها عندما تريد من الشخص الذي أمامك تكرار ما قال:
- I’m sorry, I didn’t quite catch that.
- Could you say it again?
- Could you go over that again?
- Please repeat a little more slowly.
- Please repeat one more time.
- Come again?
عبارات مختلفة لاستخدامها عندما تريد أن تتأكد من أن كلامك مفهوم:
- Is everything crystal clear?
- Does that make sense?
عبارات مختلفة لاستخدامها عندما تفهم أمر ما:
- I got it.
- That’s crystal clear.
- Gotcha!
تعبيرات عامية:
Crystal clear
عندما تفهم ما يُقال أمامك بشكل واضح لا لبس فيه.
Gotcha
تعبير قصير عن فهمك لأمر ما
I didn’t quite catch that means
تعبير مستخدم عندما لا تفهم أو تسمع ما قاله شخص ما بشكل كامل
To clear up
عندما تطلب توضيح أمر ما
To go over again
عندما ترغب في تكرار ما قبل من قبل
مصطلحات:
Repeat
عندما يتم تكرار الكلام لتوضيح ما قيل من قبل
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