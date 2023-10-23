"التأكد من مصدر الخبر" الصحفي جوني عبو يشرح كيف نُميز الخبر المزيف من الصحيح

Johnny Abo Annas News Editor

رئيس تحرير جريدة الناس نيوز الصحفي جوني عبو

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قال الصحفي جوني عبو رئيس تحرير صحيفة الناس نيوز الأسترالية الصادرة باللغة العربية إن العودة إلى مصدر الخبر والتأكد من مصداقية الجهة الناشرة له من أهم العوامل لتمييز الخبر المزيف من الصحيح.

ذكر تقرير جديد أن 90% من محتوى وسائل التواصل الاجتماعي سيكون مزيفاً في المستقبل القريب. وحذر خبراء من الاعتماد على الأخبار قبل التأكد من صحتها والجهة التي تقوم بنشرها.

كما وحذر الاتحاد الأوروربي وسائل الاعلام من نشر مواد مظللة تخدم أشخاص أو جهات معينة وبالأخص ما يحصل حاليا في الحرب على غزة.

ونشر الدكتور
Elisha Goldstein
وهو مؤلف واخصائي نفسي، مقالا اليوم من على موقع لينكد ان دعا فيه المواقع الاخبارية والصحف والقنوات التلفزيونية إلى ضرورة الانتباه لما تنشره والتأكد من الخبر والمعلومة قبل نشرها.

وذكر الصحفي جوني عبو رئيس تحرير صحيفة الناس نيوز الأسترالية الصادرة باللغة العربية، لبرنامج أستراليا اليوم، أن "مجموعة من المقاييس ومنها العودة إلى مصدر الخبر والتأكد من مصداقية الجهة الناشرة له من أهم العوامل لتمييز الخبر المزيف من الصحيح".

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