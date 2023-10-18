تعلم الإنجليزية - الحلقة 48: كيف تتحدث عن الأوجاع الجسدية

Exhausted female worker having a backache while working

Learn how to describe your body pain. Credit: ljubaphoto/Getty Images

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تعلم كيف تصف الأوجاع الجسدية. بالإضافة إلى ذلك، استمع إلى بعض النصائح من أخصائي علاج طبيعي يمكن أن تكون مفيدة عند الشعور بالألم.

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هذا الدرس مفيد للمتعلمين من المستوى المتوسط. بعد الاستماع للحلقة اختبروا معلوماتكم من خلال هذا الاختبار.

هدف الدرس:

كيفية وصف الأوجاع الجسدية

عبارات مختلفة لاستخدامها عند وصف آلام الجسد:
  • My back is killing me. 
  • The pain can transfer to my shoulders. 
  • It’s a nagging pain that doesn’t really go away.
  • It’s definitely chronic.
  • My leg muscles ached. 
  • It’s quite acute and intense.
  • My knee often throbs. 
عبارات مختلفة لاستخدامها عند سؤال شخص ما عن أوجاع في جسده:
  • Where does it hurt the most? 
  • How’s your leg? 
  • Is it a sharp pain or dull ache?   
  • Have you thought about seeing a physio? 
تعبيرات عامية:

It is killing me
هو تعبير عامي عن أي شيء يسبب الألم سواء كان جسدياً أوعقلياً.

مصطلحات:

Ache
أوجاع مستمرة في مناطق مختلفة من الجسد

Acute pain
وجع مؤلم للغاية يصعب احتماله

Chronic pain or chronic condition
يعني ألماً أو حالة تستمر لفترة طويلة ولا يبدو أنها تتحسن

Dull ache
ألم عادة ما يستمر لفترة طويلة ولكنه ليس قويا جدا

Nagging pain
ألم موجود طوال الوقت أو معظمه، وقد لا يكون قويًا ولكنه مع ذلك مزعج

Sharp pain
ألم تشعر وكأنه يقطعك، تمامًا مثل سكين حاد

Sore
شعورعام بالألم أو الانزعاج

Throbbing pain
ألم يشبه النبض أي أنه يأتي ويذهب بنمط معين

معلومات عامة:

كلمة Physio هي كلمة مختصرة لأخصائي العلاج الطبيعي. وفقًا لـ Allied Health Professionals of Australia، يقوم أخصائيو العلاج الطبيعي بتقييم وتشخيص وتخطيط وإدارة رعاية المرضى في جوانب مختلفة تتعلق بمشاكل العضلات والعظام والقلب والصدر والجهاز العصبي.

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