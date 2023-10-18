تعلم الإنجليزية - الحلقة 48: كيف تتحدث عن الأوجاع الجسدية

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هذا الدرس مفيد للمتعلمين من المستوى المتوسط. بعد الاستماع للحلقة اختبروا معلوماتكم من خلال هذا الاختبار.



هدف الدرس:

كيفية وصف الأوجاع الجسدية





عبارات مختلفة لاستخدامها عند وصف آلام الجسد:



My back is killing me.

The pain can transfer to my shoulders.

It’s a nagging pain that doesn’t really go away.

It’s definitely chronic.

My leg muscles ached.

It’s quite acute and intense.

My knee often throbs.

عبارات مختلفة لاستخدامها عند سؤال شخص ما عن أوجاع في جسده:



Where does it hurt the most?

How’s your leg?

Is it a sharp pain or dull ache?

Have you thought about seeing a physio?

تعبيرات عامية:





It is killing me



هو تعبير عامي عن أي شيء يسبب الألم سواء كان جسدياً أوعقلياً.





مصطلحات:





Ache



أوجاع مستمرة في مناطق مختلفة من الجسد





Acute pain



وجع مؤلم للغاية يصعب احتماله





Chronic pain or chronic condition



يعني ألماً أو حالة تستمر لفترة طويلة ولا يبدو أنها تتحسن





Dull ache



ألم عادة ما يستمر لفترة طويلة ولكنه ليس قويا جدا





Nagging pain



ألم موجود طوال الوقت أو معظمه، وقد لا يكون قويًا ولكنه مع ذلك مزعج





Sharp pain



ألم تشعر وكأنه يقطعك، تمامًا مثل سكين حاد





Sore



شعورعام بالألم أو الانزعاج





Throbbing pain



ألم يشبه النبض أي أنه يأتي ويذهب بنمط معين





معلومات عامة:





كلمة Physio هي كلمة مختصرة لأخصائي العلاج الطبيعي. وفقًا لـ Allied Health Professionals of Australia، يقوم أخصائيو العلاج الطبيعي بتقييم وتشخيص وتخطيط وإدارة رعاية المرضى في جوانب مختلفة تتعلق بمشاكل العضلات والعظام والقلب والصدر والجهاز العصبي.





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