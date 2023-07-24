أستراليا تتجه نحو استفتاء صوت للسكان الأصليين، إليكم الطريقة الصحيحة للتصويت!

indegenous referendum

Source: SBS

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تتجه أستراليا نحو اجراء استفتاء لتخصيص صوت للسكان الأصليين في البرلمان. وأطلقت حملتا Yes و No كتيبات خاصة بعملية التصويت. فكيف تتم عملية التصويت، وبالأخص ان عدداً من أصوات الجالية العربية الكريمة تكون ملغية؟ الإجابة عن هذا السؤال واسئلة أخرى مهمة في التدوين الصوتي اعلاه مع الناشط الاجتماعي والدبلوماسي السابق حسن موسى

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