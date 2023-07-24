استمعوا لبرنامج "أستراليا اليوم" من الاثنين إلى الجمعة من الساعة الثالثة بعد الظهر إلى السادسة مساءً بتوقيت الساحل الشرقي لأستراليا عبر الراديو الرقمي وتطبيق Radio SBS المتاح مجاناً على و
أستراليا تتجه نحو استفتاء صوت للسكان الأصليين، إليكم الطريقة الصحيحة للتصويت!
Source: SBS
تتجه أستراليا نحو اجراء استفتاء لتخصيص صوت للسكان الأصليين في البرلمان. وأطلقت حملتا Yes و No كتيبات خاصة بعملية التصويت. فكيف تتم عملية التصويت، وبالأخص ان عدداً من أصوات الجالية العربية الكريمة تكون ملغية؟ الإجابة عن هذا السؤال واسئلة أخرى مهمة في التدوين الصوتي اعلاه مع الناشط الاجتماعي والدبلوماسي السابق حسن موسى
شارك