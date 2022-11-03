كيف يمكنك إيقاف عمليات الاحتيال المالية على حسابك البنكي في أستراليا

تكررت الهجمات الإلكترونية على الشركات الأسترالية وكان آخرها خرق قواعد البيانات الشخصية لزبائن أوبتس وميدي بانك.





واستطاع المعتدون من خلالها ان يحصلوا على بينات شخصية لمئات آلاف الأستراليين.





ومن الطرق التي يمكن للمحتالين استخدام بيانات العملاء فيها بشكل غير قانوني هي التقدم على طلب قرض او استدانة من البنوك والمؤسسات المالية والمصرفية الأخرى.





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ويقول المحلل الاقتصادي عبدالله عبدالله قد يستطيع المعتدون الذين اخترقوا أنظمة البينات انتحال شخصية العملاء.





وذلك باستخدام أرقام حساباتهم البنكية، ونسخ عن بطاقة الهوية أو جواز السفر، عنوان السكن، تاريخ الميلاد وغيرها من المعلومات التي تستعمل من قبل الشركات لتحديد والتأكد من هوية الأشخاص.





وعلى سبيل المثال قد يستطيع المعتدون أن يتصلوا بأحد البنوك والقيام بطلب قرض أو بطاقة ائتمانية باسم العميل الذي تم انتحال شخصيته.





وينصح عبدالله بالقيام بطلب خدمة تجميد التاريخ الائتماني الذي يحتاجه البنك للموافقة بمنح القرض أو البطاقة الائتمانية.





"هناك ثلاثة مؤسسات في أستراليا لطلب التقرير الائتماني الخاص وهي Equifax , Illion , Experian .





للمزيد من التفاصيل عن هذا الموضوع وخدمات تجميد التاريخ الائتماني، يمكن الاستماع إلى الحلقة كاملة بالضغط على الرابط الصوتي المرفق أعلاه.



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