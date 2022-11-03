لنحكِ عن المال

كيف يمكنك إيقاف عمليات الاحتيال المالية على حسابك البنكي في أستراليا

لنحكِ عن المال

Scam

Lockdown has given cyber criminals yet another opportunity to test new methods of scamming Australians. Source: Getty / Getty Images/fizkes

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نشر في: 3/11/2022 4:25pm
By Maram Ismail
المصدر: SBS

تقدم هذه الحلقة من بودكاست لنحك عن المال معلومات حول طريقة طلب تجميد القروض أو ما يعرف بخيار الـ credit freeze، وهي الوسيلة التي قد تحمينا من الاحتيال المالي علينا عبر استخدام ببيانتنا الشخصية بشكل غير قانوني.

نشر في: 3/11/2022 4:25pm
By Maram Ismail
المصدر: SBS
تكررت الهجمات الإلكترونية على الشركات الأسترالية وكان آخرها خرق قواعد البيانات الشخصية لزبائن أوبتس وميدي بانك.

واستطاع المعتدون من خلالها ان يحصلوا على بينات شخصية لمئات آلاف الأستراليين.

ومن الطرق التي يمكن للمحتالين استخدام بيانات العملاء فيها بشكل غير قانوني هي التقدم على طلب قرض او استدانة من البنوك والمؤسسات المالية والمصرفية الأخرى.

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ويقول المحلل الاقتصادي عبدالله عبدالله قد يستطيع المعتدون الذين اخترقوا أنظمة البينات انتحال شخصية العملاء.

وذلك باستخدام أرقام حساباتهم البنكية، ونسخ عن بطاقة الهوية أو جواز السفر، عنوان السكن، تاريخ الميلاد وغيرها من المعلومات التي تستعمل من قبل الشركات لتحديد والتأكد من هوية الأشخاص.

وعلى سبيل المثال قد يستطيع المعتدون أن يتصلوا بأحد البنوك والقيام بطلب قرض أو بطاقة ائتمانية باسم العميل الذي تم انتحال شخصيته.

وينصح عبدالله بالقيام بطلب خدمة تجميد التاريخ الائتماني الذي يحتاجه البنك للموافقة بمنح القرض أو البطاقة الائتمانية.

"هناك ثلاثة مؤسسات في أستراليا لطلب التقرير الائتماني الخاص وهي
Equifax
,
Illion
,
Experian
.

للمزيد من التفاصيل عن هذا الموضوع وخدمات تجميد التاريخ الائتماني، يمكن الاستماع إلى الحلقة كاملة بالضغط على الرابط الصوتي المرفق أعلاه.
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