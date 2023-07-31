"فوجئنا بالدعم الكبير": زوج أميرة التي تنتظر متبرعين بفئة دم نادرة يخاطب الجالية العربية في أستراليا

أطلق بنك الدم Lifeblood حملة بالتعاون مع الصليب الأحمر الأسترالية حملة وطنية للعثور على فصيلة دم نادرة جدًا لدرجة أن شخصًا واحدًا فقط من بين كل 10000 شخص قد يكون مطابقاً. هذه الجهود تهدف لتأمين 20 وحدة دم لأميرة – 37 عاماً – في أديلايد وستخضع بمجرد توفر الوحدات إلى عملية قلب مفتوح.





قام 1900 شخص بالتبرع بالدم منذ إطلاق الحملة، وتم العثور على ثلاثة أشخاص بفئة دم متطابقة وهم من كوينزلاند وجنوب أستراليا وفيكتوريا.





وقال بيان صادر عنLifeblood إن هؤلاء المتبرعين الثلاثة وضعوهم في ثلث الطريق نحو تلبية احتياجات أميرة من الدم وورد أيضاً في البيان: "أي شخص دمه من فئة A + و A- و O + و O قد يكون مطابقًا لأميرة. نشكر كل من تبرع حتى الآن، ونحث المجتمع على مواصلة التبرع بالدم."



Source: Pixabay تحدثنا مع أخصائي التخدير في أديلايد د. وليد الخزرجي والذي أشار بدوره إلى ضرورة التحرك بسرعة لإنقاذ أميرة نظراً لخصوصية الحالية الطبية التي تعاني منها.





وأضاف قائلاً: "الدم اللي تحمله أميرة لديه خصوصيتين، الأولى أنها تعاني من مرض دم مزمن اسمه sickle cell anemia وبالتالي الكريات الحمر ليست بالشكل الطبيعي. في عمليات جراحية بهذا الحجم تكون صعبة لمن يحمل هذا المرض ويجب تقليل نسبة كريات الدم الأصلية حتى لا تتخثر في جهاز القلب الصناعي. أميرة تحتاج قبل العملية إلى تحويل دمها لدم عادي وهذا مهمة صعبة."





وشرح د. الخزرجي أيضاً سبباً آخر للصعوبات التي تواجه أميرة في العثور على دم متطابق: "تعرضت أميرة لنقل دم خارج أستراليا وجسمها بدأ بإنتاج اجسام مضادة وبالتالي دم اميرة يطابق دم آخر بصعوبة مع المتبرعين."





وقالت مؤسسة Lifeblood إذا كان المتبرع لا يعرف فصيلة دمه ، فلا يزال يتعين عليه التبرع لمعرفة ما إذا كان متطابقاً.





تحدثنا أيضاَ مع زوج أميرة، أحمد الحايس والذي عبّر بدوره عن امتنان كبير لأفراد الجالية ومن خارج الجالية على ما أظهروه من تعاطف كبير مع العائلة: "وضعنا النفسي يشوبه الكثير من التوتر. الحمدلله العثور على 3 متبرعين بداية أمل لأميرة."





استمعوا إلى مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي المرفق بالصورة أعلاه.



اقرأ المزيد تبرع بصمامات قلبه وحصل على قلب جديد

هل أعجبكم المقال؟ استمعوا لبرنامج "Good Morning Australia" من الاثنين إلى الجمعة من الساعة السادسة إلى التاسعة صباحا بتوقيت الساحل الشرقي لأستراليا عبر الراديو الرقمي وتطبيق SBS Radio المتاح مجاناً على أبل وأندرويد.