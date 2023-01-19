" كنت اسكت مشاعري والكلمات الجارحة بالأكل ": كيف حول معاناته مع خسارة الوزن الى ربح للذات؟

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Khoder Ibrahim lost 12kg, a progress that seemed unattainable after eight years of struggle with obesity, and aspires to reach his target weight of 85 kg this new year while continuing with his diet and cardio exercises an the gym.

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بدأت قصة خضر إبراهيم، البالغ من العمر 20 عامًا، مع السمنة في عمر ال12 سنة، ورحلته الشاقة مع فقدان الوزن مستمرة حتى اليوم ومعاناته طويلة. مع طفولة غير رشيقة، ومراهقة مثقلة بالانطواء والتنمر والكلمات الجارحة في جسد متعب وزنه 129 كيلوغرامًا وغير قادر على الشعور بالراحة حتى في السرير، كيف بدأت المواجهة الصادقة والهادفة مع الذات وما الذي حققه حتى الآن؟

النقاط الرئيسية:
  • خسر خضر إبراهيم 12 كجم في غضون أربعة أسابيع فقط، وهو تقدم بدا بعيد المنال بعد ثماني سنوات من زيادة الوزن
  • يطمح للوصول إلى وزن 85 كجم هذا العام الجديد مع الاستمرار في نظامه الغذائي وممارسة تمارين القلب في صالة الألعاب الرياضية
  • توقف عند كلمات ومواقف جارحة تعرض لها خلال مراهقته بسبب وزنه الزائد
الجهوزية الذهنية كانت الأساس في مسيرة انتصاره على الذات وليس فقط السمنة.

بينما كان الأطفال الآخرون يمارسون الرياضة بالخارج أو يستحوذون على أحدث الأجهزة، كان
إبراهيم البالغ من العمر 12 عامًا يعاني من زيادة الوزن عندما كان في سن ما قبل المراهقة فقط. كان متعبًا في جسد وزنه 129 كيلوغرامًا ولم يستطع مجاراة أصدقائه، حتى الاستدارة في السرير كان مجهدًا الى حد قطع أنفاسه. لم يكن التنمر غريبًا أيضًا، حيث كان الأصدقاء المقربون والعائلات يخففون من معاناته.

يصف خضر إبراهيم الحياة مع حمولة زائدة تصل الى 40 كيلوغراماً إضافياً، بالمعاناة اليومية، أقسى ما فيها تعرضه للتنمر. يقول إبراهيم:

" لم أتمكن من القيام ب ما يفعله الأطفال الآخرون. كنت أبدو مختلفًا وهذا امر صعب للغاية. لم أكن انجح بالعثور على ملابس تلائمني، ولا أشعر بصحة جيدة. فقدت أي رغبة بفعل أي شيء، كنت مجرد متعب"

حاول إبراهيم اسكات مشاعره بالطعام بدل ان يعبّر عنها، ولكن الاشباع كان رفيق اللحظة وحسب ومن ثم تعود المعاناة. يقول إبراهيم:

" كان يجب عليّ أن أبحث عن طرق مختلفة، لقد استخدمت الطعام لإسكات ما في داخلي".

أما حول نظرته الى ذاته في المرآة ، يقول إبراهيم:

أكثر ما يؤلمني هو انه عندما كنت أنظر في المرآة، لم أكن معجبًا بما أراه. كنت أجد نفسي في مقارنة مع الآخرين من فئتي العمرية

"واستذكر مواقف كانت في كثير من الأحيان تنتهي برشقي بشيء ما"
اما حول الكلمات الجارحة التي كانت تتركه مسمّرًا من الألم يقول إبراهيم:

" ربما لا ينبغي أن أقول هذه الكلمات، لكن سأذكر الأقل إهانة منها"،
كانوا يصفوني بالسمين او الدائري وكلمات جارحة تسخر من شكل جسدي

واجه إبراهيم مواقف لم تُقال فيها الكلمات الجارحة بشكل مباشر وعلني، انما بشكل غير لفظي مبطن وعنها يقول:

" تعرضت لهذه المواقف خاصة في المدرسة. لم أكن الشخص الذي يتم اختياره للرياضة أو للانضمام للفريق"،

وتابع قائلًا:

" كنت اشعر كأنني منبوذ بسبب وزني. في مرحلة ما كنت احاول التأقلم، ولكن الأمر أكثر صعوبة".

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تعامل والدا إبراهيم مع أولى علامات الوزن الزائد على جسم طفلهم من خلال تقديم الدعم. يقول إبراهيم:

"كانا قلقين للغاية. والدتي كانت تعد لي 3 وجبات جاهزة، وتشجعني على المشي ووالدي كان يشجعني على الانضمام للنادي الرياضي رغم انشغالاته".

نقطة التحول

كانت نقطة التحول في رحلة إبراهيم الطويلة مع السمنة منذ سنة، وعنها يقول إبراهيم:

" في تشرين الثاني نوفمبر من العام الماضي، كانت نقطة تحولي بعد وصولي الى درجة الانزعاج لمجرد التقلّب في السرير والحركة البسيطة كانت بمثابة تمرين رياضي بالنسبة لي. شعرت بالكسل والبطء"

وأردف قائلًا:

" كنت أعاني من وقت عصيب للغاية، كان الأمر صعبًا للغاية، لذلك اعتقدت أنه يتعين عليّ تغيير هذا الواقع".

اليوم، بدأت رحلة التصميم والإصرار الايجابي في حياة إبراهيم، بدءًا مع الجهوزية الذهنية، وعنها يقول إبراهيم:

"لقد بدأت نظامًا غذائيًا فرديًا بإشراف اخصائي، وكنت بحاجة لأكون جاهز ذهنيًا، لأنني لم أكن مستعدًا"،

"فقدت حوالي 16.8 كيلوغرامًا حتى الآن، ويجب ألا أخسر 30 كلغ للوصول إلى هدفي".

ما زاد إصرار ابراهيم على اتّباع حياة صحية هو خوفه من مرض السكري المتفشي بالأسرة، لذا فإن نقطة الانطلاقة كانت مصدر قلق صحي.

وفي ثقافة عربية تتمحور حول الطعام بشكل كبير، الالتزام بنظام غذائي صحي قد يبدو أكثر تطلبًا. في هذا الإطار يقول إبراهيم:

أعترف أن"المنقوشة"، أشعر تشعرني بالتجربة، تناولت واحدة هذا الصباح فقط لأجهز نفسي، ولكنني مصمم أكثر من أي وقت لذا فلا شيء صعب بالنسبة لي

من خلال تجربته الطويلة مع فقدان الوزن، ينصح كل شخص بعدم البدء في أي حمية ما لم يكن جاهزًا. يقول إبراهيم:

"لا تبدأ أي شيء حتى تصبح جاهزًا، وأنا استمر في تحفيز نفسي لتحقيق المزيد من التقدم. لمست النتائج فلماذا سأتوقف؟ أرى بداية كبيرة لشيء جديد وأشجع نفسي على هذا الإنجاز".

اليوم عندما ينظر الى المرآة ماذا يرى وماذا يقول لنفسه؟

كل التفاصيل في هذه المقابلة مع خضر إبراهيم في الملف الصوتي المرفق بالصورة أعلاه.

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