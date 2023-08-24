"صدمتني الشتائم والعنف في التعامل "سيدة عربية تكشف الغطاء عن التجاوزات في بعض دور المسنين بأستراليا

An old person

Source: Getty / Getty Images/ urbazon

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كانت تجربة السيدة رجاء البطة مع الدراسة والعمل في مجال رعاية كبار السن كافية لأن تكشف الغطاء عن التحديات والمصاعب وايضا متطلبات هذا العمل الشاق والانساني في نفس الوقت. ورغم سعادتها بالعمل مع المسنين ولكنها شهدت بعض التجاوزات في رعايتهم "بعض العمال لا يقدرون المسؤولية وصدمتني التجازوات اللفظية والتعامل بعنف مع المسنين"

احبت السيدة رجاء العمل مع كبار السن لميلها للعمل الانساني واعتبرت ان رسالتها هي مساعدة كبار السن على العيش بكرامة . ووصفت السيدة رجاء البطة العمل مع المسنين "بالشاق الذي يحتاج الى الكثير من الصبر"

An aged-care advocacy group is urging the federal government to start reforming the sector.
An aged-care advocacy group is urging the federal government to start reforming the sector. Source: AAP

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