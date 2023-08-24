"صدمتني الشتائم والعنف في التعامل "سيدة عربية تكشف الغطاء عن التجاوزات في بعض دور المسنين بأستراليا

احبت السيدة رجاء العمل مع كبار السن لميلها للعمل الانساني واعتبرت ان رسالتها هي مساعدة كبار السن على العيش بكرامة . ووصفت السيدة رجاء البطة العمل مع المسنين "بالشاق الذي يحتاج الى الكثير من الصبر"





An aged-care advocacy group is urging the federal government to start reforming the sector. Source: AAP

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