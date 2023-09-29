"سأركض للتوحّد": لماذا اختارت ريم بشور خوض تحدي اكتوبر؟

تشير التقديرات إلى أن طيف التوحد يؤثر على أكثر من 350 ألف استرالي كل يوم ويشكل التعايش مع التوحد تحديًا خاصًا ويوميًا لكل افراد العائلة.



هناك الكثير من العائلات المحرومة ماليًا والمدرجة حاليًا على قائمة الانتظار لإجراء التشخيص المبكر لطيف التوحد.





تعمل اخصائية التغذية والمرافقة لمرض السكري ريم بشور مع المرضى الذين يعانون من طيف التوحد والذين يعيشون مع مرض التوحد وتعتبر أن التشخيص المبكر أمرٌ بالغ الأهمية لأطفال التوحّد.





ريم بشور التي عاينت التقدم الملهم من خلال المتابعة المتخصصة على الرغم من كل التحديات لماذا اختارت خوض تحدي أكتوبر؟





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