"سأركض للتوحّد": لماذا اختارت ريم بشور خوض تحدي اكتوبر؟

Healthy running runner woman early morning sunrise workout on misty mountain road workout jog. sunflare through the mist gives atmospheric feel and depth to these fitness images

By running 70kms in October, funds will be raised to help children with early diagnosis and autism specific education. Source: Getty / Getty Images

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اختارت اخصائية التغذية والمرافقة لمرضى السكري ريم بشور، أن تخوض تحدي تشرين الأول/اكتوبر لدعم أطفال طيف التوحّد وجمع الأموال لمساعدتهم في الوصول إلى التشخيص المبكر والمفصلي في مسيرتهم وفتح الأبواب لخدمات الدعم المتخصصة لمنحهم أفضل فرصة للنمو وتفعيل قدراتهم في المنزل والمدرسة، حتى يتمكنوا من اظهار عبقرية مختلفة.

تشير التقديرات إلى أن طيف التوحد يؤثر على أكثر من 350 ألف استرالي كل يوم ويشكل التعايش مع التوحد تحديًا خاصًا ويوميًا لكل افراد العائلة.
autism
هناك الكثير من العائلات المحرومة ماليًا والمدرجة حاليًا على قائمة الانتظار لإجراء التشخيص المبكر لطيف التوحد.

تعمل اخصائية التغذية والمرافقة لمرض السكري ريم بشور مع المرضى الذين يعانون من طيف التوحد والذين يعيشون مع مرض التوحد وتعتبر أن التشخيص المبكر أمرٌ بالغ الأهمية لأطفال التوحّد.

ريم بشور التي عاينت التقدم الملهم من خلال المتابعة المتخصصة على الرغم من كل التحديات لماذا اختارت خوض تحدي أكتوبر؟

لمعرفة المزيد عمّا جرى بحثه، يمكنكم الاستماع الى كامل المقابلة في الملّف الصوتيّ أعلاه.

هل أعجبكم المقال؟ استمعوا لبرنامج "Good Morning Australia" من الاثنين إلى الجمعة من الساعة السادسة إلى التاسعة صباحا بتوقيت الساحل الشرقي لأستراليا عبر الراديو الرقمي وتطبيق SBS Radio المتاح مجاناً على
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