" إذا اختار الشخص العمل من المنزل فيجب ان ينخفض راتبه" مقترح لرئيس حكومة فيكتوريا السابق يثير الجدل

As more business move to working from home it's important to know your rights and obligations.

As more business move to working from home it's important to know your rights and obligations. Credit: Shurttlestock

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قال جيف كينيت إن الوضع الحالي غير منصف للعاملين في مجالات الرعاية الصحية والتعليم وغيرها الذين "ليس لديهم بديل سوى الحضور إلى مكان عملهم كل يوم" مما يفرض عليهم التكاليف والضغوط المرتبطة بالتنقل. واضاف كينيت " إذا اختار الشخص العمل من المنزل ، مهما كان عدد الأيام في الأسبوع ، فأن الوضع الصحيح هو ان ينخفض راتبه نظرا لانخفاض التكاليف التي يتكبدها

قال رئيس حكومة فيكتوريا السابق الاحراري جيف كينيت إن رواتب موظفي القطاع العام الذين يعملون من المنزل يجب أن تتخفض بنسبة تعكس ما يدخرونه من تكاليف النقل. وقدّر كينيت أن العاملين من المكتب بتكلفون قرابة حوالي 10000 دولار أو أكثر كل عام عند الانتقال من والى مقر عملهم

وأصبح العمل من المنزل ظاهرة حقيقة خلال جائحة COVID-19 وعمليات الإغلاق التي أعقبت ذلك ، حيث تبنى كل من القطاعين العام والخاص الآن نموذجا هجينا من الهمل من المنزل والمكتب.
WFH
在家中作弹性上班 Source: Getty / Getty Images
وتزامنت تصريحات كينيت مع استعداد بنك الكومنولث لمواجهة قانونية جديدة مع بعض موظفيه امام مفوضية العمل العادل Fair Work Commissionبعد ان رفض بعض الموظفين الامتثال لقرار البنك بالعمل نصف ساعاتهم على الأقل في المكتب ابتداءا من ال17 من الشهر الجاري.

وقدم اتحاد العاملين في قطاع المال طلبا إلى المفوضية للتدخل لانهاء الجمود في المفاوضات بين البنك الذي رفض التراجع عن قراره والموظفين المصرّين على العمل كل الوقت من المنزل

ทัศนะคติ "เพดานไม้ไผ่" อาจปิดกั้นโอกาสขึ้นสู่ตำแหน่งบริหารของลูกจ้างเชื้อสายเอเชียในออสเตรเลีย
ทัศนะคติที่เรียกว่า "เพดานไม้ไผ่" อาจปิดกั้นโอกาสขึ้นสู่ตำแหน่งบริหารระดับสูงของลูกจ้างเชื้อสายเอเชียในออสเตรเลีย Source: Pixabay
جدير بالذكر ان الحكومة الفيدرالية قد عقدت صفقة مع 150 ألف من موظفي الخدمة العامة للحصول على حقوق غير محدودة للعمل عن بُعد عند الطلب . كما يسعى الاتحاد الوطني للتعليم العالي لتأمين حق العمل من المنزل لأعضائه في معظم الجامعات الأسترالية.

ووصف السيد نعيم ملحم رئيس غرفة التجارة والصناعة العربية الاسترالية في فيكتوريا ورئيس فرع البنك العربي في فيكتوريا تصريح جيف كينيت بأنه "قد عفا عنه الزمن" ولا يأخذ بالاعتبار التغييرات الواسعة التي حدثت في سوق العمل بعد جائحة كورونا

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