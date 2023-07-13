" إذا اختار الشخص العمل من المنزل فيجب ان ينخفض راتبه" مقترح لرئيس حكومة فيكتوريا السابق يثير الجدل

قال رئيس حكومة فيكتوريا السابق الاحراري جيف كينيت إن رواتب موظفي القطاع العام الذين يعملون من المنزل يجب أن تتخفض بنسبة تعكس ما يدخرونه من تكاليف النقل. وقدّر كينيت أن العاملين من المكتب بتكلفون قرابة حوالي 10000 دولار أو أكثر كل عام عند الانتقال من والى مقر عملهم





وأصبح العمل من المنزل ظاهرة حقيقة خلال جائحة COVID-19 وعمليات الإغلاق التي أعقبت ذلك ، حيث تبنى كل من القطاعين العام والخاص الآن نموذجا هجينا من الهمل من المنزل والمكتب.



在家中作弹性上班 Source: Getty / Getty Images وتزامنت تصريحات كينيت مع استعداد بنك الكومنولث لمواجهة قانونية جديدة مع بعض موظفيه امام مفوضية العمل العادل Fair Work Commissionبعد ان رفض بعض الموظفين الامتثال لقرار البنك بالعمل نصف ساعاتهم على الأقل في المكتب ابتداءا من ال17 من الشهر الجاري.





وقدم اتحاد العاملين في قطاع المال طلبا إلى المفوضية للتدخل لانهاء الجمود في المفاوضات بين البنك الذي رفض التراجع عن قراره والموظفين المصرّين على العمل كل الوقت من المنزل





ทัศนะคติที่เรียกว่า "เพดานไม้ไผ่" อาจปิดกั้นโอกาสขึ้นสู่ตำแหน่งบริหารระดับสูงของลูกจ้างเชื้อสายเอเชียในออสเตรเลีย Source: Pixabay جدير بالذكر ان الحكومة الفيدرالية قد عقدت صفقة مع 150 ألف من موظفي الخدمة العامة للحصول على حقوق غير محدودة للعمل عن بُعد عند الطلب . كما يسعى الاتحاد الوطني للتعليم العالي لتأمين حق العمل من المنزل لأعضائه في معظم الجامعات الأسترالية.





ووصف السيد نعيم ملحم رئيس غرفة التجارة والصناعة العربية الاسترالية في فيكتوريا ورئيس فرع البنك العربي في فيكتوريا تصريح جيف كينيت بأنه "قد عفا عنه الزمن" ولا يأخذ بالاعتبار التغييرات الواسعة التي حدثت في سوق العمل بعد جائحة كورونا





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