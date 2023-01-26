"إذا افتقدت الجالية للمتطوعين فمصيرها الفشل" أستراليا تكرّم ياسين موسى بعد أكثر من ثلاثة عقود من التطوع

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حصل السيد ياسين موسى الذي على ميدالية OAM لخدماته للجالية الافريقية في ولاية فيكتوريا

Key Points
  • يُمنح التكريم للاعتراف والاحتفاء والشكر لمن احدث فرقا في مجتمعه وقدم أفضل ما لديه خدمة للآخرين
  • قدم السيد موسى الكثير من الخدمات التطوعية للترويج لرياضة الفوتي الاسترالية وتعريف المهاجرين بها
  • يقول ياسين موسى ان للرياضة دور كبير في حماية الشباب من مخاطر الجريمة
حصل مئات الاستراليين اليوم على شهادات وميداليات تكريم متفاوتة اعترافا بمساهماتهم في دعم المجتمع الاسترالي. ويُمنح التكريم للاعتراف والاحتفاء والشكر لمن احدث فرقا في مجتمعه وقدم أفضل ما لديه خدمة للآخرين

كما يهدف تكريم المواطنين المميزين في يوم أستراليا الى تشجيع وتعزيز المثل الوطنية العليا من خلال تسليط الضوء على نماذج يحتذى بها. ومن بين المكرمين اليوم حصل السيد ياسين موسى الذي على ميدالية OAM لخدماته للجالية الافريقية في ولاية فيكتوريا.
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ويقول السيد موسى إنه شعر بالفخر والسعادة لهذا التكريم الذي ناله على دعمه لابناء الجالية خاصة في اوقات الازمات "المقيمون في المساكن العامة في حي فلامينجتون كانوا كالمساجين اثناء إغلاق كورونا" هذا الوضع دفع موسى والعديد من المتطوعين الى مساعدة السكان عبر تقديم الطعام وترجمة المعلومات.

وقدم السيد موسى الكثير من الخدمات التطوعية للترويج لرياضة الفوتي الاسترالية وتعريف المهاجرين بها "نحن نحب كرة القدم لكن اطفالنا مالوا للفوتي وهذا حفزني على التعرف عليها اكثر"
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ويضيف موسى ان للرياضة دور كبير في حماية الشباب من مخاطر الجريمة "كل ساعة يمارسوا فيها الرياضة تبعدهم لخمسين ساعة عن الجريمة"

ودعا السيد موسى الناس الى التطوع لخدمة المجتمع وشدد على ان "الجالية التي تفتقد للمتطوعين فمصيرها الفشل"

استمعوا في الرابط اعلاه الى اللقاء الكامل مع السيد ياسين موسى

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